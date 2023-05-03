Завершается трансфер года. «Реал» выхватил у англичан идеального хавбека

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вчера, 22:52

Беллингем не вернется домой.

Англичане проиграли борьбу

Мбаппе и Холанд могут остаться в нынешних клубах еще на сезон. Значит, трансфером года станет переход еще одной новой звезды, третьего по оценочной стоимости футболиста мира. Джуду всего 19 лет, но это не по годам умный парень. Поэтому Фабрицио Романо – крестный отец сильных инсайдеров, и ряд других источников вместе спели красивую песню об отказе от больших денег из АПЛ в пользу Мадрида.

МЮ , МС и «Ливерпуль» присматривались к сильному универсальному полузащитнику. Причем очевидно, что на родине в Англии Джуду предлагали гору денег. Но вряд ли именно в «Ливерпуле», где его хотел видеть не только Хендерсон, скорее в клубах из Манчестера, ведь в «Реале» зарплаты выше, чем в команде Клоппа. Азару отстегивают невероятно много, хотя не играет и должен покинуть клуб летом. Но зарплата не была главным аргументом для юного полузащитника.

Беллингем идет в «Реал», сомневаясь, что представленные на выбор клубы в АПЛ будут состоятельными через год в плане борьбы за трофеи. Понятно, что «Ливерпуль» пострадал из-за места в таблице. До старта сезона их шансы заполучить Беллингема были намного выше. Также влияет отсутствие точки в вопросе продажи клуба, Генри не хочет тратить 100 млн евро на новичка из своего кармана. А именно такую сумму обсуждают Перес и руководители «Боруссии» Дортмунд.

Беллингем общается с футболистами «Реала» онлайн. Учит испанский язык, хочет быстрее адаптироваться. Резко прижился в Германии, куда попал из родного «Бирмингема» три года назад. Юный полузащитник выходил на поле с капитанской повязкой в Дортмунде, его лидерские качества всем известны. Представитель талантливой семьи – есть еще младший брат Джоб, который в 17 лет выступает за «Бирмингем», хочет развивать свой талант. И выбрал великий клуб.

«Реал» формирует новое трио

Тчуамени в центре, Вальверде правее, а Беллингем левее. Такие у Переса планы. Также важно отметить, что если искать аналогии, то Джуд из всех талантов нового поколения сильнее других походит по манере игры на Зидана. Не стоит забывать, что у француза в карьере были разные периоды. Полузащитник играл выше и ниже в центре поля. Но по размашистости, габаритам и уверенности Джуд сильно напоминает Зизу, особенно в молодости.

«Реал» ищет новых звезд, помня о возрасте Крооса и Модрича. Тчуамени и Беллингем – юные игроки, решили пригласить их не через пару лет, дав время на адаптацию. У француза не все в первом сезоне получилось. Но пока подстрахуют великие возрастные напарники. Впрочем, надолго их не хватит. Модрич и Кроос могут уйти вместе через год. Немец ведет подкаст, занимается футбольной школой и обучающими видео для детей.

Если «Реалу» нужно, то Бензема передаст знания бразильцу Эндрику, а хавбеки обучат Беллингема. Хотя речь об участнике ЧМ -22 и серебряном призере Евро-2020, Джуд активно развивается. У англичанина пять голов и четыре ассиста в Бундеслиге, но голевых действий могло быть больше. Причем каждый удар и пас важны. «Боруссии» Дортмунд подарили шанс на серебряную салатницу, но ничья конкурента вернула «Баварию» на вершину таблицы.

У Беллингема несколько позиций

Особенность Джуда – невероятная выносливость. У него равномерное участие в игре от опорной зоны до линии чужой штрафной площади. Мало кто так умеет. Раз «Боруссии» Дортмунд было нужно, то провел немало времени в центре поля, на месте Каземиро. В сборной Англии у хавбека другая роль и задачи от главного тренера. В «Реале» дают сто миллионов евро, чтобы получить подстраховку на случай, если Тчуамени не раскроется.

В Мадриде получают хавбеков, которые могут меняться местами. Будут раскрывать атакующий потенциал Беллингема, ведь может играть в стиле Педри и Гави. Задача наставника «Реала» — экспериментировать. Пока не знаем, будет ли педагогом для новичков Анчелотти, ведь у Карло в новом году многовато поражений. Но Зидан и Рауль тоже прекрасно знают, кто такой Беллингем и что он умеет. Вот только есть одно опасение.

Почти все трансферы за сто миллионов евро неудачные. Мистика. Бэйл помогал «Реалу», но капризничал в концовке карьеры в Мадриде, не играл на все деньги. Погба не изменил МЮ к лучшему. Азар, Лукаку, Фелиш, Коутиньо, Дембеле и Неймар точно не отработали вложенные деньги. Гвардиола делает все, чтобы Грилиш приносил пользу «Манчестер Сити». Энцо Фернандес может заиграть в «Челси», если лондонцы оживут.

Мбаппе настолько сильный игрок, что статистика в его пользу. Но оправдал ли огромные вложения денег ПСЖ ? Нет, ведь парижане не выиграли Лигу чемпионов и летом начнут всё сначала, потеряв ряд футболистов и тренера. Ни Гризманн в «Барселоне», ни Роналду» в «Ювентусе» не отработали деньги. В обоих случаях уходили дешевле и без Кубка чемпионов. Практика учит, что платить сто миллионов евро за игрока опасно.

Но если абстрагироваться от безумности трансферных понятий, то Беллингем был желанным новичком для множества клубов. ПСЖ не рыпался, знали, что Джуд откажет. Для «Баварии» этот трансфер слишком дорогой, хотя трио Киммих, Беллингем и Мусиала могло навести шороху. Клубы из АПЛ к англичанину давно приценивались, но надо было работать в стиле Дортмунда – забрать игрока из «Бирмингема» за 25 млн евро.

Тогда считали, что это слишком высокая стоимость. А теперь «шмели» хорошо заработают. Трансфер Дембеле в «Барселону» был безумным, за 140 млн евро, но вот Беллингем попробует оправдать вложения «Реала». Прекрасный футболист, важная сделка для Переса, ведь конкурентов хватало. Также дорогой трансфер Джуда может служить намеком, что Мбаппе не переедет в Мадрид, а «Реал» сделает другую ставку.