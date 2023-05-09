«Барселона» проведёт товарищеский матч с клубом, за который играет Иньеста

«Барселона» сыграет товарищеский матч с «Виссел Кобе».
Встреча пройдёт 6 июня в Токио на Национальном стадионе вместимостью 80 000 человек. «Сине-гранатовые» вылетят в Азию вскоре после выездной игры последнего тура Ла Лиги с «Сельтой», а после поединка с японским клубом сразу вернутся обратно в столицу Каталонии.
В составе «Виссел Кобе» выступают бывшие игроки «Барсы» Андрес Иньеста и Серхи Сампер.
Уважаемые модераторы, под этим материалом я написал , - "Очень интересно будет посмотреть этот матч !"
А вы взяли и за это меня отправили в БАН !(
Теперь объясните мне за что ?????((((
Уважаемые модераторы, под этим материалом я написал , - "Очень интересно будет посмотреть этот матч !"
А вы взяли и за это меня отправили в БАН !(
Теперь объясните мне за что ?????((((
Во вторник...
в 2019-м еле-еле 27 тысяч зрителей собрали....на данный матч...
Во вторник...
в 2019-м еле-еле 27 тысяч зрителей собрали....на данный матч...