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«Барселона» проведёт товарищеский матч с клубом, за который играет Иньеста

вчера, 12:28

«Барселона» сыграет товарищеский матч с «Виссел Кобе».

Встреча пройдёт 6 июня в Токио на Национальном стадионе вместимостью 80 000 человек. «Сине-гранатовые» вылетят в Азию вскоре после выездной игры последнего тура Ла Лиги с «Сельтой», а после поединка с японским клубом сразу вернутся обратно в столицу Каталонии.

В составе «Виссел Кобе» выступают бывшие игроки «Барсы» Андрес Иньеста и Серхи Сампер.

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 21:52
С таким успехом,могли со Спартаком сыграть,чем какой то Висел Кобель!!!
Gahi
Gahi
вчера в 16:38
Два лидера своих чемпионатов этого сезона, интересным должен получиться матч.
амурец
амурец
вчера в 15:28
Это хорошая идея, своих забывать нельзя, тем более еогда речь идет о легенде, который делал игру Барселонв, а за его заслуги призы получали другие
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:01, ред.
Доброго времени суток и с Праздником Великой Победы Всех !
Уважаемые модераторы, под этим материалом я написал , - "Очень интересно будет посмотреть этот матч !"
А вы взяли и за это меня отправили в БАН !(
Теперь объясните мне за что ?????((((
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:54
С чего бы такая роскошь?)
qq8rth7upadw
qq8rth7upadw
вчера в 13:49
Иньеста обо всём договорился.
shlomo
shlomo
вчера в 13:33
Посмотрим на результат этого матча (если будет хотя бы обзор)... а так я бы с удовольствием на Иньесту глянул бы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:07, ред.
Соберёт ли "Кобе" 80 тысяч...???
Во вторник...

в 2019-м еле-еле 27 тысяч зрителей собрали....на данный матч...
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