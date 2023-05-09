«Барселона» проведёт товарищеский матч с клубом, за который играет Иньеста

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вчера, 12:28

«Барселона» сыграет товарищеский матч с «Виссел Кобе».

Встреча пройдёт 6 июня в Токио на Национальном стадионе вместимостью 80 000 человек. «Сине-гранатовые» вылетят в Азию вскоре после выездной игры последнего тура Ла Лиги с «Сельтой», а после поединка с японским клубом сразу вернутся обратно в столицу Каталонии.

В составе «Виссел Кобе» выступают бывшие игроки «Барсы» и .