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Стала известна дата и время кубкового матча между «Краснодаром» и «Уралом»

вчера, 14:12

Матч 2-го этапа финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом» пройдёт в среду, 17 мая.

Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Победитель выйдет в Суперфинал турнира, в котором сыграет с ЦСКА.

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Краснодар  Урал
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
вчера в 21:27, ред.
Ждём кто Урал или Краснодар будет вторым участником Суперфинала кубка в след за ЦСКА.....
P.S......А тем временем ПФК ЦСКА в 12-й раз вышел в финал Кубка России. Армейцы абсолютные рекордсмены по этому показателю.
112910415
112910415
вчера в 18:11
Уралу надо побеждать из принципа ! )
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 16:53
7 встреча за сезон будет у ЦСКА с Уралом?
В быков не верю
Шуnя771
Шуnя771 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 15:55
Спасибо.
TheBoLt
TheBoLt ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:54
В Краснодаре
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:33
Где играют?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:25, ред.
Очень интересный матч предстоит нам посмотреть.
Удачи Быкам !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:23
Очень хорошо, будем ждать с нетерпением...
Гость
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