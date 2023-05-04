Стала известна дата и время кубкового матча между «Краснодаром» и «Уралом»

Матч 2-го этапа финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом» пройдёт в среду, 17 мая.
Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Победитель выйдет в Суперфинал турнира, в котором сыграет с ЦСКА.
Матч 2-го этапа финала Пути регионов Кубка России между «Краснодаром» и «Уралом» пройдёт в среду, 17 мая.
Встреча начнётся в 19:30 по московскому времени. Победитель выйдет в Суперфинал турнира, в котором сыграет с ЦСКА.
P.S......А тем временем ПФК ЦСКА в 12-й раз вышел в финал Кубка России. Армейцы абсолютные рекордсмены по этому показателю.
P.S......А тем временем ПФК ЦСКА в 12-й раз вышел в финал Кубка России. Армейцы абсолютные рекордсмены по этому показателю.
В быков не верю
В быков не верю
Удачи Быкам !
Удачи Быкам !