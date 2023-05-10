Писарский не работает с агентом, назвавшим его трансфер в «Крылья» ошибкой

Агент Виктор Панченко больше не представляет интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Недавно Панченко заявил, что отговаривал футболиста от перехода в самарский клуб и называл трансфер ошибкой.
В футбольном мире все знают, что Писарский сейчас не работает с Панченко, они даже не общаются. Так что это просто мнение отдельного человека, но не агента Писарского. Писарский работает с другим человеком, а Панченко просто использует имя игрока в своих целях.
Если обращаюсь не по адресу - извините.
Я понимаю назначение рекламы на этом ресурсе и ничего против не имею. Но возникла (пару недель) проблема с так называемой "всплывающей рекламой", она же "нападайка", "целлофан"... На компе её терпеть ещё можно, а вот на смартфоне перекрывает процентов 35 площади... Абсолютно невозможно пользоваться ресурсом.
Нельзя ли её убрать?
Я пытался это самостоятельно сделать, но... «Просмотреть код» (Inspect Element)..., последний не подсвечивает нужную строку (а их там около 4000 тыс....)
Если обращаюсь не по адресу - извините.
Я понимаю назначение рекламы на этом ресурсе и ничего против не имею. Но возникла (пару недель) проблема с так называемой "всплывающей рекламой", она же "нападайка", "целлофан"... На компе её терпеть ещё можно, а вот на смартфоне перекрывает процентов 35 площади... Абсолютно невозможно пользоваться ресурсом.
Нельзя ли её убрать?
Я пытался это самостоятельно сделать, но... «Просмотреть код» (Inspect Element)..., последний не подсвечивает нужную строку (а их там около 4000 тыс....)