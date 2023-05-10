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Писарский не работает с агентом, назвавшим его трансфер в «Крылья» ошибкой

вчера, 09:59

Агент Виктор Панченко больше не представляет интересы нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Недавно Панченко заявил, что отговаривал футболиста от перехода в самарский клуб и называл трансфер ошибкой.

В футбольном мире все знают, что Писарский сейчас не работает с Панченко, они даже не общаются. Так что это просто мнение отдельного человека, но не агента Писарского. Писарский работает с другим человеком, а Панченко просто использует имя игрока в своих целях.

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ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:18
Панченко перестарался и получил от ворот поворот.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:51
И был прав.Всё остальное-добыча рейтингов и оправдания сторон.Тут "не накопаешь" правды.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:35, ред.
Добрый день!
Если обращаюсь не по адресу - извините.
Я понимаю назначение рекламы на этом ресурсе и ничего против не имею. Но возникла (пару недель) проблема с так называемой "всплывающей рекламой", она же "нападайка", "целлофан"... На компе её терпеть ещё можно, а вот на смартфоне перекрывает процентов 35 площади... Абсолютно невозможно пользоваться ресурсом.
Нельзя ли её убрать?
Я пытался это самостоятельно сделать, но... «Просмотреть код» (Inspect Element)..., последний не подсвечивает нужную строку (а их там около 4000 тыс....)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:09, ред.
Игра не очень идет у него в Крылышках - это точно.
Гость
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