Писарский не работает с агентом, назвавшим его трансфер в «Крылья» ошибкой

Агент Виктор Панченко больше не представляет интересы нападающего «Крыльев Советов» . Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Недавно Панченко заявил, что отговаривал футболиста от перехода в самарский клуб и называл трансфер ошибкой.

В футбольном мире все знают, что Писарский сейчас не работает с Панченко, они даже не общаются. Так что это просто мнение отдельного человека, но не агента Писарского. Писарский работает с другим человеком, а Панченко просто использует имя игрока в своих целях.