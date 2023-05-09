«Нант» уволит главного тренера

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вчера, 12:11

«Нант» сегодня расстанется с главным тренером .

По информации источников, близких к клубу, руководить коллективом до конца сезона будет наставник молодёжной команды Пьер Аристуи, а его помощником станет тренер женской команды Освальдо Вискаррондо.

«Канарейки» после 34 матчей занимают 17-е место в Лиге 1, имея в активе 32 очка. Последнюю на данный момент победу в чемпионате Франции «Нант» одержал 12 февраля в 23-м туре над «Лорьяном» (1:0). При этом команда в этом сезоне дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где уступила по сумме двух встреч «Ювентусу» (1:1, 0:3), а также до финала Кубка Франции, в котором крупно проиграла «Тулузе» (1:5).