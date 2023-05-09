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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

«Нант» уволит главного тренера

вчера, 12:11

«Нант» сегодня расстанется с главным тренером Антуаном Комбуарэ.

По информации источников, близких к клубу, руководить коллективом до конца сезона будет наставник молодёжной команды Пьер Аристуи, а его помощником станет тренер женской команды Освальдо Вискаррондо.

«Канарейки» после 34 матчей занимают 17-е место в Лиге 1, имея в активе 32 очка. Последнюю на данный момент победу в чемпионате Франции «Нант» одержал 12 февраля в 23-м туре над «Лорьяном» (1:0). При этом команда в этом сезоне дошла до 1/16 финала Лиги Европы, где уступила по сумме двух встреч «Ювентусу» (1:1, 0:3), а также до финала Кубка Франции, в котором крупно проиграла «Тулузе» (1:5).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:08
Неубедителен был Нант под руководством этого тренера.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:03
Говорят, нет черных тренеров, а вот, есть же, а вот, уже снова нет))
hkx6dgy8nxax
hkx6dgy8nxax
вчера в 13:48
Ну и пусть увольняют, плакать не будем. да нам вообще по...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:33
Стоят на вылет.... Надо что-то делать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:13
Всем нужен результат, но не у всех хватает терпения...
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