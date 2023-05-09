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Хохлов раскрыл срок своего контракта с «Сочи»

вчера, 15:39

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о сроке своего контракта с южанами.

Президент клуба Борис Ротенберг заявил, что я продолжу работу? Слышал об этом. Какой срок контракта? Полтора года.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд ответ ЗавАН (раскрыть)
вчера в 22:27
    ЗавАН
    ЗавАН ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 21:36
    Какой тренер не физрук ? За сезон третий уже . С этим составом реально лучше играть? Нобоа скоро 100 лет исполнится и всё лучший.
    ЗавАН
    ЗавАН ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 21:34
    Ну вам с Уралом поставили пенальти , а нам с Ахматом и Зенитом нет. Голы Соболева не засчитывали , вот и набежало...
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:32
    Если Хохлову дать ещё игроков, то полтора года будет мало.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:53
    Ну вы же затосковавшего Абаскаля,продувшего за 8 туров ЦСКА 11 очков,оставляете! Хотя он собрал чемоданы в дорогу.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 20:52
    Победишь "Ростов"-оставим на три года!
    makkie
    makkie
    вчера в 17:06
    Не смешите, какие полтора года?
    Ну если Сочи нужен физрук - то, пожалуйста, пусть оставляют Хохлова.
    6n92jhqrw9cp
    6n92jhqrw9cp
    вчера в 17:06
    Хохлов не тренер для Сочи.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 16:22
    Сочи при Хохлове будет теперь гарантированно бороться за десятое место .
    697yjn5d9t3x
    697yjn5d9t3x ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:16
    А причём здесь Галактионов?
    Он даже в фк Сочи никогда не был. Вообще не в тему.
    g45tzfnn4txv
    g45tzfnn4txv
    вчера в 16:13
    Пусть поработает а там видно будет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 15:41
    Галактионову и Бердыеву он то же самое говорил небось, Димон, так что не расслабляйся, лучше вспомни, что ты третий тренер уже в сезоне из несчастных 30-ти матчей))
    Гость
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