Хохлов раскрыл срок своего контракта с «Сочи»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о сроке своего контракта с южанами.
Президент клуба Борис Ротенберг заявил, что я продолжу работу? Слышал об этом. Какой срок контракта? Полтора года.
Исполняющий обязанности главного тренера «Сочи» Дмитрий Хохлов рассказал о сроке своего контракта с южанами.
Президент клуба Борис Ротенберг заявил, что я продолжу работу? Слышал об этом. Какой срок контракта? Полтора года.
Ну если Сочи нужен физрук - то, пожалуйста, пусть оставляют Хохлова.
Ну если Сочи нужен физрук - то, пожалуйста, пусть оставляют Хохлова.
Он даже в фк Сочи никогда не был. Вообще не в тему.
Он даже в фк Сочи никогда не был. Вообще не в тему.