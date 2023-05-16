«Палмейрас» снова хочет подписать Клаудиньо

1684216156

сегодня, 08:49

«Палмейрас» снова проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» .

По информации источника, бразильцы хотели бы приобрести игрока, но в клубе знают, что петербуржцы смогут продать футболиста за сумму, превышающую 20 млн евро. Контактов между «Палмейрасом» и представителями игрока не было, в команде ожидают решение «Зенита» относительно будущего хавбека. Переговоры начнутся только в том случае, если станет возможным возвращение игрока в Бразилию.

«Палмейрас» интересовался Клаудиньо в начале года, но преградой стала запрашиваемая сумма в 20 млн.