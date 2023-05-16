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«Палмейрас» снова хочет подписать Клаудиньо

сегодня, 08:49

«Палмейрас» снова проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Клаудиньо.

По информации источника, бразильцы хотели бы приобрести игрока, но в клубе знают, что петербуржцы смогут продать футболиста за сумму, превышающую 20 млн евро. Контактов между «Палмейрасом» и представителями игрока не было, в команде ожидают решение «Зенита» относительно будущего хавбека. Переговоры начнутся только в том случае, если станет возможным возвращение игрока в Бразилию.

«Палмейрас» интересовался Клаудиньо в начале года, но преградой стала запрашиваемая сумма в 20 млн.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:15
Бразилы хитрованы, знают, что из России можно выдернуть игрока и бесплатно. Тут руководству и юристам Зенита надо крепко подумать. Игрока топ уровня трудно удержать в команде, особенно если ему захочется на родину...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 08:53, ред.
Ну сейчас он в статусе чемпиона РПЛ - сумма должна быть увеличена..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:52
Без денег и разговора никакого не должно быть. Не отдавать же игрока задарма.
Гость
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