«Крылья Советов» может покинуть группа игроков .

«Крылья Советов» могут расстаться с рядом игроков. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Речь идёт о вратаре Иване Ломаеве, защитниках Александре Солдатенкове, Романе Евгеньеве и Юрии Горшкове, хавбеке Романе Ежове и форварде Владиславе Шитове. Ранее в «Рубине» опровергли интерес к Ломаеву.
Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть — «Рубин».
Ничего удивительного в этом нет . Учитывая то что каждый год из команды уходят все его лидеры, то и этот год не будет исключением. Тем более что сейчас команда находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание и всё может случится, что такой клуб донор может вообще попасть в ФНЛ.
Складывается такое ощущение что бензин в виде золотого запаса перспективной молодёжи в Самаре подходит к критическому. И те кто смог заработать на тех игроках которые были проданы за все эти годы, только высасывали из клуба всё что могли, забывали о вложении в ту самую качественную подрастающую молодёжь которая могла бы приносить им ещё больше прибыли, имея ещё и очень хорошую академию из которой и идёт это пополнение в ряды основной команды. Думалось даже что система клуба Крылья Советов, это как проект Ред Булл становится российским проектом. И жаль если действительно Крылья Советов уйдёт из поля зрения в небытие. Будем надеяться что это временное явление в клубе, некий спад в системе.
Вообщем в ближайшие две игры с непосредственными конкурентами, это игры с Уралом и Факелом, будет видно. Ну а со своей стороны я пожелаю КС, во главе с одним из лучших тренеров РПЛ, на мой субъективный взгляд, Игорем Осинькиным, только Удачи !
Ничего удивительного в этом нет . Учитывая то что каждый год из команды уходят все его лидеры, то и этот год не будет исключением. Тем более что сейчас команда находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание и всё может случится, что такой клуб донор может вообще попасть в ФНЛ.
Складывается такое ощущение что бензин в виде золотого запаса перспективной молодёжи в Самаре подходит к критическому. И те кто смог заработать на тех игроках которые были проданы за все эти годы, только высасывали из клуба всё что могли, забывали о вложении в ту самую качественную подрастающую молодёжь которая могла бы приносить им ещё больше прибыли, имея ещё и очень хорошую академию из которой и идёт это пополнение в ряды основной команды. Думалось даже что система клуба Крылья Советов, это как проект Ред Булл становится российским проектом. И жаль если действительно Крылья Советов уйдёт из поля зрения в небытие. Будем надеяться что это временное явление в клубе, некий спад в системе.
Вообщем в ближайшие две игры с непосредственными конкурентами, это игры с Уралом и Факелом, будет видно. Ну а со своей стороны я пожелаю КС, во главе с одним из лучших тренеров РПЛ, на мой субъективный взгляд, Игорем Осинькиным, только Удачи !