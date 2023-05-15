«Крылья Советов» может покинуть группа игроков .

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сегодня, 13:56

«Крылья Советов» могут расстаться с рядом игроков. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идёт о вратаре , защитниках , и , хавбеке и форварде . Ранее в «Рубине» опровергли интерес к Ломаеву.