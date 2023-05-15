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«Крылья Советов» может покинуть группа игроков

сегодня, 13:56

«Крылья Советов» могут расстаться с рядом игроков. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Речь идёт о вратаре Иване Ломаеве, защитниках Александре Солдатенкове, Романе Евгеньеве и Юрии Горшкове, хавбеке Романе Ежове и форварде Владиславе Шитове. Ранее в «Рубине» опровергли интерес к Ломаеву.

Все эти игроки, скорее всего, летом уйдут из «Крыльев». На часть из них претендует «Локомотив», а на другую часть — «Рубин».

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 19:20
ну.что теперь поджекать. Окрылись и все...
Vadik
Vadik
сегодня в 17:29
Видимо руководство Крыльев о перспективе не думает. Думают о деньгах....
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:30
По весне родное гнездо покидают многие птенцы!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:00, ред.
«Крылья Советов» может покинуть группа игроков .

Ничего удивительного в этом нет . Учитывая то что каждый год из команды уходят все его лидеры, то и этот год не будет исключением. Тем более что сейчас команда находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание и всё может случится, что такой клуб донор может вообще попасть в ФНЛ.

Складывается такое ощущение что бензин в виде золотого запаса перспективной молодёжи в Самаре подходит к критическому. И те кто смог заработать на тех игроках которые были проданы за все эти годы, только высасывали из клуба всё что могли, забывали о вложении в ту самую качественную подрастающую молодёжь которая могла бы приносить им ещё больше прибыли, имея ещё и очень хорошую академию из которой и идёт это пополнение в ряды основной команды. Думалось даже что система клуба Крылья Советов, это как проект Ред Булл становится российским проектом. И жаль если действительно Крылья Советов уйдёт из поля зрения в небытие. Будем надеяться что это временное явление в клубе, некий спад в системе.

Вообщем в ближайшие две игры с непосредственными конкурентами, это игры с Уралом и Факелом, будет видно. Ну а со своей стороны я пожелаю КС, во главе с одним из лучших тренеров РПЛ, на мой субъективный взгляд, Игорем Осинькиным, только Удачи !
memphis
memphis
сегодня в 14:57
Тогда можно закрывать команду и сносить стадион
ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:13
Видимо создалась такая ситуация, что пора уходить..
lotsman
lotsman
сегодня в 13:58
Получается что Крылья разлетаются.
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