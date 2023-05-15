В «Рубине» прокомментировали слухи об интересе к Дзюбе

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал предполагаемый интерес клуба к нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.
Даже намека не было на такой разговор в клубе. Откуда такая информация? Кто распространяет это, наверное, знает больше, чем сотрудники клуба, ха-ха. Конечно, эта информация никак не подтверждается. Мы о Дзюбе не говорили.
Контракт игрока с московским коллективом рассчитан до лета 2023 года.
Повышает значимость клиента!
Повышает значимость клиента!
Если три раза опровергнуть приход Дзюбы в команду - он придёт.....
Если три раза опровергнуть приход Дзюбы в команду - он придёт.....