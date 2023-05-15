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В «Рубине» прокомментировали слухи об интересе к Дзюбе

сегодня, 19:15

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал предполагаемый интерес клуба к нападающему «Локомотива» Артёму Дзюбе.

Даже намека не было на такой разговор в клубе. Откуда такая информация? Кто распространяет это, наверное, знает больше, чем сотрудники клуба, ха-ха. Конечно, эта информация никак не подтверждается. Мы о Дзюбе не говорили.

Контракт игрока с московским коллективом рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:36
Видно.кто-то рухнул с дуба,ибо Дзюба-это Дзюба,- он силён,умел и молод,а не старый тухлый жёлудь!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:12
Курапатки прилетели !)
sova147
sova147
сегодня в 20:02
А он бы им помог войти в Лигу!
Vadik
Vadik
сегодня в 19:59
Это уже становится новостью недели!))) Популярность Дзюбы растёт)))
112910415
112910415
сегодня в 19:52
Скрывают пока что
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:48
Проделки агента Дзюбы.
Повышает значимость клиента!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 19:39
Многим Дзюба интересен,он в цвету футбольных лет,но одних пошлёт он лесом,а у прочих денег нет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:37
Если три раза сказать "БУГИМЕН", стоя перед зеркалом - он появится....
Если три раза опровергнуть приход Дзюбы в команду - он придёт.....
Гость
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