В «Рубине» прокомментировали слухи об интересе к Дзюбе

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал предполагаемый интерес клуба к нападающему «Локомотива» .

Даже намека не было на такой разговор в клубе. Откуда такая информация? Кто распространяет это, наверное, знает больше, чем сотрудники клуба, ха-ха. Конечно, эта информация никак не подтверждается. Мы о Дзюбе не говорили.