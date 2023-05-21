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Аргентина выиграла у Узбекистана в стартовом матче чемпионата мира U20

вчера, 08:57

В Аргентине стартовал чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет).

Хозяева турнира в первом туре одержали победу над командой Узбекистана (2:1). Счёт на 23-й минуте открыл защитник Махмуджон Махамаджонов. На 27-й южноамериканцы отыгрались усилиями нападающего Алехо Велиса. Гол полузащитника Валентина Карбони на 41-й принёс аргентинцам победу.

В других матчах Гватемала уступила Новой Зеландии (0:1 — Норман Гарбетт, 80-я минута), США одолел Эквадор (1:0 — Жонатан Гомес, 90+3-я), а Словакия крупно обыграла Фиджи (4:0 — Адам Гази, 17-я, Мате Шолгаи, 25-я, Артур Гайдош, 70-я и Тимотей Ямбор, 79-я).

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:50
Сегодня видел нарезку матча....
Узбекистан должен был выигрывать....
w4zqgpr8p3ag
w4zqgpr8p3ag
вчера в 10:01
Всё пройдёт опять без нас
Fghhhij
Fghhhij
вчера в 09:58
Вручите приз гному. Ему мало. Качество его не заботит. Только количество.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:50
Наши парни показали вполне достойную игру против фаворита и хозяина турнира сборной Аргентины! Надеюсь в матчах против Новой Зенландии и Гватемалы будут добыты победы!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:00
Мну подозревает, что это был абсалютно не сенсационный результат...
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