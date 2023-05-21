Аргентина выиграла у Узбекистана в стартовом матче чемпионата мира U20

В Аргентине стартовал чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет).
Хозяева турнира в первом туре одержали победу над командой Узбекистана (2:1). Счёт на 23-й минуте открыл защитник Махмуджон Махамаджонов. На 27-й южноамериканцы отыгрались усилиями нападающего Алехо Велиса. Гол полузащитника Валентина Карбони на 41-й принёс аргентинцам победу.
В других матчах Гватемала уступила Новой Зеландии (0:1 — Норман Гарбетт, 80-я минута), США одолел Эквадор (1:0 — Жонатан Гомес, 90+3-я), а Словакия крупно обыграла Фиджи (4:0 — Адам Гази, 17-я, Мате Шолгаи, 25-я, Артур Гайдош, 70-я и Тимотей Ямбор, 79-я).
Узбекистан должен был выигрывать....
Узбекистан должен был выигрывать....