Аргентина выиграла у Узбекистана в стартовом матче чемпионата мира U20

1684648656

вчера, 08:57

В Аргентине стартовал чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет).

Хозяева турнира в первом туре одержали победу над командой Узбекистана (2:1). Счёт на 23-й минуте открыл защитник Махмуджон Махамаджонов. На 27-й южноамериканцы отыгрались усилиями нападающего Алехо Велиса. Гол полузащитника Валентина Карбони на 41-й принёс аргентинцам победу.