«Ноттингем Форест» одолел «Арсенал»

«Ноттингем Форест» победил «Арсенал» в поединке 37-го тура АПЛ (1:0).
Тайво Авонийи стал автором победного гола, взятие ворот произошло на 19-й минуте.
После игры «лесники» идут на 16-м месте (37 очков), «канониры» расположились на 2-й строчке (81 пункт).
Плюс ещё ростер знатно раздули - Жоржик (отлично, решил "Арсенал", как раз этот инвалид на свободных, можно пристроить), Троссар (отлично, как раз в "Брайтоне" проиграл конкуренцию полностью, самое время им усилиться, причём он ещё и полностью совпадает по позиции с Мартинелли, который основной игрок и почти ключевой, нафиг он вообще нужен), Зинченко (отлично, сел на лавку в МС и обороняться не умеет, у нас и так обороны нет, он ничего не испортит), Жезус (отлично, проиграл борьбу в МС и хрусталь, такие нам нужны, ещё и всего за 60 лямов)...
Плюс ещё ростер знатно раздули - Жоржик (отлично, решил "Арсенал", как раз этот инвалид на свободных, можно пристроить), Троссар (отлично, как раз в "Брайтоне" проиграл конкуренцию полностью, самое время им усилиться, причём он ещё и полностью совпадает по позиции с Мартинелли, который основной игрок и почти ключевой, нафиг он вообще нужен), Зинченко (отлично, сел на лавку в МС и обороняться не умеет, у нас и так обороны нет, он ничего не испортит), Жезус (отлично, проиграл борьбу в МС и хрусталь, такие нам нужны, ещё и всего за 60 лямов)...