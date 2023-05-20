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«Ноттингем Форест» одолел «Арсенал»

вчера, 21:33
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест1 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

«Ноттингем Форест» победил «Арсенал» в поединке 37-го тура АПЛ (1:0).

Тайво Авонийи стал автором победного гола, взятие ворот произошло на 19-й минуте.

После игры «лесники» идут на 16-м месте (37 очков), «канониры» расположились на 2-й строчке (81 пункт).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт mirror.co.uk
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:26
Арсенал бросил играть в чемпионате и помог Ноттингеме набрать спасительные три очка.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 02:49
Вот так дела... Что то Арсенал забыл о своих болельщиках, так лихо начали и так печально финишируют.
fanatcska94
fanatcska94
сегодня в 00:54
Арсенал по игре выглядел очень блекло и не выразительно. Диву даешься, как они вообще с такой игрой так высоко забрались
Но итог игры справедлив, как и всего чемпионата
Сдулся арсенал
протон
протон
вчера в 23:03
Так обидно с одной стороны, такой ход набирают в начале и бездарно бесхребетно отдают концовку. Просто убивает не только лояльных болельщиков клуба даже тех кто нейтрален и безразличен
протон
протон
вчера в 23:00
Арсенал сам себе проигрывает концовки чемпионатов.
протон
протон ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:59
У Арсенала уже как в правилах к концу чемпа сдавать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:35
Арсенал ушёл в запой , хупар не даёт результатов !)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:31
Эллиада, поздравляю с не долгожданным чемпионством, за эти годы))
собакин6762
собакин6762
вчера в 22:14
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 22:12
    Чёт не знаю, мне кажется, "Арсенал" просто не может не огорчить своих болельщиков каждый год, сами слили чемпионство и вдобавок ещё и вообще слили всё, что могли. Вы в одном турнире играете, WTF? Ладно чемпионство, плевать, безволие, вот что страшно.

    Плюс ещё ростер знатно раздули - Жоржик (отлично, решил "Арсенал", как раз этот инвалид на свободных, можно пристроить), Троссар (отлично, как раз в "Брайтоне" проиграл конкуренцию полностью, самое время им усилиться, причём он ещё и полностью совпадает по позиции с Мартинелли, который основной игрок и почти ключевой, нафиг он вообще нужен), Зинченко (отлично, сел на лавку в МС и обороняться не умеет, у нас и так обороны нет, он ничего не испортит), Жезус (отлично, проиграл борьбу в МС и хрусталь, такие нам нужны, ещё и всего за 60 лямов)...
    Тристан
    Тристан ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Поздравляю с заслуженной победой, без сомнений МС лучший в этом сезоне в АПЛ.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:07
    Арсенал умудрился проиграть,странные поражения.
    Тристан
    Тристан
    вчера в 22:06
    Хочется подбодрить болельщиков канониров, но с высоты многолетнего опыта боления за Арсенал предвижу повторение одного и того же - в летнее трансферное окно Арсенал будет выжидать до последнего и купит на флажке тех, кто блестит, но не сверкает, неликвид или невостребованных "звезд" второй волны, затухающей. Очень хочу надеяться, что ошибаюсь. Удачи всем фанам канониров в новом сезоне, да всем остальным тоже не хворать.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 22:00
    Мда. Серьезно? Тут даже Сити погрустил, наверное. Они думали завтра выйдут с азартом поиграют, добьются результата в гостях и потом дома праздновать с фанами.
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    вчера в 21:59
    Прошлое поражение укрепило Брайтон в зоне Лиги Европы, сегодняшнее поражение подтянуло Ноттингем Форест повыше от зоны вылета... Не удивлюсь, если в межсезонье кто-нибудь из этих команд перейдёт в Арсенал с хорошей "скидкой".
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:53
    За последние игры Арсенал всё сделал для того, чтобы МС поскорее стал чемпионом. Даже если МС проиграл бы последние 3-4 матча, Арсенал помог бы им
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 21:50
    Вот это им подарок подогнали на халяву...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 21:42
    Хм... Сити теперь может толком в АПЛ и не играть 3 матча.

    P.S. Теперь уж официально: с чемпионством Гвардиолу и Ко!
    Ron09
    Ron09
    вчера в 21:41
    Манчестер Сити единственный клуб который после Сафа взял не только дважды подряд чемпионство а трижды подряд. Мои поздравления!
    Shupshup
    Shupshup
    вчера в 21:40
    Сити чемпион даже не играя
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:40
    Официально, Сити - победитель АПЛ 2022/23. Поздравляю МС с 3-й победой подряд! Арсеналу не отчаиваться. Чемпионат выиграть не получилось, но в ЛЧ пробиться удалось. У Ливерпуля сезон похуже получился. Так что есть чем гордится.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 21:40
    МС - чемпион!... Поздравляем!..
    Master Shake
    Master Shake
    вчера в 21:34
    Мы ещё пошумим и поборемся!
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