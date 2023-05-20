«Бавария» уступила «Лейпцигу», «быки» пробили два пенальти

«Бавария» проиграла клубу «РБ Лейпциг» в матче 33-го тура Бундеслиги (1:3).
Серж Гнабри открыл счет на 25-й минуте. На 65-й Конрад Лаймер вернул равенство на табло. На 76-й минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти, а на 86-й гол «с точки» забил Доминик Собослои.
После игры «Бавария» лидирует (68 очков), «Лейпциг» занимает 3-ю строчку (63 балла).
Да, против такого Сити, наверное, бы Бавария не вышла победителем, но в остальных аспектах вопрос.
Я ничего не имею против Томаса, но Мюнхен поступил очень подло, за что сейчас и расплачивается. Удачи Дортмунту в борьбе за чемпионство.
Да, против такого Сити, наверное, бы Бавария не вышла победителем, но в остальных аспектах вопрос.
Я ничего не имею против Томаса, но Мюнхен поступил очень подло, за что сейчас и расплачивается. Удачи Дортмунту в борьбе за чемпионство.
Остаётся купить пару «сбитых лётчиков» из МЮ и стать самой депрессивной командой Бундеслиги…
Остаётся купить пару «сбитых лётчиков» из МЮ и стать самой депрессивной командой Бундеслиги…