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«Бавария» уступила «Лейпцигу», «быки» пробили два пенальти

вчера, 21:27
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Бавария» проиграла клубу «РБ Лейпциг» в матче 33-го тура Бундеслиги (1:3).

Серж Гнабри открыл счет на 25-й минуте. На 65-й Конрад Лаймер вернул равенство на табло. На 76-й минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти, а на 86-й гол «с точки» забил Доминик Собослои.

После игры «Бавария» лидирует (68 очков), «Лейпциг» занимает 3-ю строчку (63 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт bavarianfootballworks.com
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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 10:01, ред.
Вот оно чемпионство, протяните руку и заберите
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 08:23
Руководство можно отправлять на выход . Позорище
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:08
Быть хорошим вратарем это ещё не гарантия на отличного управленца, то же самое можно сказать и за Салихамиджича...
Все же рулить больше получается у тех кто не мяч гонял, а в шахматы играл, при всем уважении к футбольной братии...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:25
Да согласен с теми, кто пишет что это Нагельсман довёл до такого состояния Баварию. Еще при нём начались перепады в результатах и при нём, если кто забыл, Дортмунд стал претендентом на чемпионство.
Но я лично рад, что Боруссия имеет шансы на первое место и теперь всё зависит от них. Давно хватит уже Баварии брать салатницу. Скорее всего будет серьёзная перестройка в Мюнхене, при упущенном чемпионстве и Бавария должна заиграть на новом уровне, сильнее, именно для победы в ЛЧ. Только с серьёзными конкурентами по БЛ Бавария показывает мощную игру во всех турнирах, а выигрывать бундеслигу в марте и вылетать в 1/8 ЛЧ мне лично это не интересно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:29
С новым тренером у Баварии явно что-то не так.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:32
Хорошо поливать грязью тех, когда нельзя предоставить факты. Я не фанат Баварии от слова совсем, но почему Тухель не может взять чемпионство? Выиграли Дортмунд на багаже Нагельсмана, а потом все!
Если Вы фанат мюнхенцев, то сочувствую… Я не знаю прав я или нет , но «лол» не говорю, потому что не известно было бы лучше или худше для клуба. Если честно, мне вообще плевать на Баварию - просто не люблю несправедливость.
Болельщики Баварии гнали и Пера - а сейчас его клуб доминирует. Так что делайте выводы сами.
амурец
амурец
сегодня в 00:29
Так Бавария и может пролететь мимо чемпионства
протон
протон
сегодня в 00:09
А чем Тухель вообще такой особенный, чтобы бегом ради него увольнять тренера с долгосрочным контрактом, а потом еще закрывать глаза на вот это всё...
протон
протон
сегодня в 00:08
Удивительно, что в таких клубах держат таких управленцев как Салихамиджич.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:32
Интересно, кстати, я сейчас почитал комменты на немецких сайтах, и там говорят, что Нагельсманна уволили не из-за недовольства им самим, а из-за того, что обнаружили, что его тактические расстановки регулярно сливались из клуба и якобы через его девушку.
собакин6762
собакин6762
вчера в 23:28
    UncleZack
    UncleZack
    вчера в 22:53
    Желаю победы Дортмунду но их менталитет лузеров опять сыграет против них,помнится пару туров назад был такой же расклад но они сыграли вничью с Бохумом.
    what the f
    what the f ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 22:31
    Аминь!
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Лол, это Нагельсманн и довёл "Баварию" до такого состояния, конечно, руководство слукавило, что его уволило - оно должно было уйти вместе с ним, по факту. Играть "Баварией" без ЦН и не иметь его по факту (Мотинг не в счёт, он ветеран и лазаретчик)... До этого только Кан с Салихамиджичем смогли додуматься в последней истории "Баварии", на доску позора их.
    salleeh
    salleeh
    вчера в 22:19, ред.
    Так себе знатоки Баварии… Именно Нагельсман довёл Баварию до нынешнего состояния, а ТТ пришёл на руины и требовать от него всё и сразу, по крайней мере наивно. Не думаю что ТТ справится с этой ситуацией, Баварию нужно строить сызнова, это машина исчерпала свой ресурс, по крайней мере на этот сезон… Все хвалят Киммиха, а на самом деле, он один из тех, кто тормозит игру Баварии. Сане главный организатор контратак на свои ворота…Выпустить Мане на пять минут, это надо быть «гением».
    Остаётся купить пару «сбитых лётчиков» из МЮ и стать самой депрессивной командой Бундеслиги…
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 22:04
    Нагельсман претендовал на 3 трофея, но его уволили, и назначили Тухеля, который все про… играл.
    Да, против такого Сити, наверное, бы Бавария не вышла победителем, но в остальных аспектах вопрос.
    Я ничего не имею против Томаса, но Мюнхен поступил очень подло, за что сейчас и расплачивается. Удачи Дортмунту в борьбе за чемпионство.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:57
    После 3 гола, показали снаружи стадион, где болельщики толпой покидали Арену
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:56
    Ну, Дортмунд не промахнись, теперь. Всё в ваших руках, точнее в ногах
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 21:41
    Нагельсманн и Боруссия победили... Ну и Лейпциг...
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 21:41
    Сейчас выгонят Тухеля, а потом будут как Челси, говорить, что они были не правы и это была ошибка, что мы его уволили, он нам нужен, простите извините.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:38
    Руководства Бавария из команды сделали сосиску
    Илья85
    Илья85
    вчера в 21:37
    Когда уволили нагельсмана перед игрой с сити ,думад ,что это выстрел себе в ногу от менеджмента Баварии. Но если бавария упустит чемпионство ,но уже не аыстрел в ногу ,а выше .😊
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:35
    Ну это просто подарок для Боруссии. БД нужно выиграть 2 игры, чтобы стать чемпионами. Соперники не такие уж сложные. А Бавария сама виновата. Зачем было менять тренера? До апреля всех сметали с пути. Скорей всего, полетят головы.
    Гость
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