«Бавария» уступила «Лейпцигу», «быки» пробили два пенальти

1684607245

вчера, 21:27

«Бавария» проиграла клубу «РБ Лейпциг» в матче 33-го тура Бундеслиги (1:3).

Серж Гнабри открыл счет на 25-й минуте. На 65-й Конрад Лаймер вернул равенство на табло. На 76-й минуте Кристофер Нкунку реализовал пенальти, а на 86-й гол «с точки» забил Доминик Собослои.

После игры «Бавария» лидирует (68 очков), «Лейпциг» занимает 3-ю строчку (63 балла).