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«Ахмат» крупно обыграл «Химки» в матче Премьер-Лиги

вчера, 20:56
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Ахмат» разгромил «Химки» в поединке 28-го тура РПЛ (3:0).

Владислав Карапузов открыл счет на 28-й минуте. Артем Тимофеев на 49-й удвоил преимущество команды. Итоговый счет на 63-й установил Евгений Харин.

После игры «Ахмат» идет на 5-м месте (49 очков), «Химки» расположились на 15-й строчке (18 баллов).

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 08:41
Ахмат хороший темп набрал на финише! Удачи грозненцам!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:15
Очень важная игра будет в Ростове...
Пиночет58
Пиночет58
сегодня в 04:35
Динамо- Торпедо 3-0,это разгром,а Ахмат -Химки также 3-0,это крупно победил, двойные стандарты однако.
sova147
sova147
вчера в 22:24
Вот так результат, Ахмат сила!!!!
drug01
drug01 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:23
Будем болеть за третье место Ахмата!!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 22:03
Ахмат Сила!!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:58
Хорошая новость. Вперёд фк АХМАТ!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:18
В Грозном кроме ЦСКА никто не побеждал. Увы, Химки на вылет из РПЛ.
протон
протон ответ Николай Еремеев (раскрыть)
вчера в 21:09
По той игре. что демонстрирует Терек" думаю да
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 21:08
Ахмат нацелен на медали !?
протон
протон
вчера в 21:07, ред.
Химки решили что нужно оставаться на дне, так теплее. Главное выпускать Садыгова но уже в ФНЛ
протон
протон
вчера в 21:06
"Ахмат" демонстрирует как должен играть лучший клуб России.
Это истинно чемпионский футбол.
Ахмат с блестящей победой! Да, "Горные Орлы" набрали такой ход, что врядли кто их остановит. Если завтра осечка у "Ростова" или Спартака и "Ахмат" реальный претендент на бронзу.
протон
протон
вчера в 21:05
Тает в дымке город Химки
Гигиев Махар
Гигиев Махар
вчера в 21:04
Ахмат хорошо играет в концовке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:01
Спартак всё ближе к любимому пятому месту...
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