«Ахмат» крупно обыграл «Химки» в матче Премьер-Лиги

«Ахмат» разгромил «Химки» в поединке 28-го тура РПЛ (3:0).
Владислав Карапузов открыл счет на 28-й минуте. Артем Тимофеев на 49-й удвоил преимущество команды. Итоговый счет на 63-й установил Евгений Харин.
После игры «Ахмат» идет на 5-м месте (49 очков), «Химки» расположились на 15-й строчке (18 баллов).
Это истинно чемпионский футбол.
Ахмат с блестящей победой! Да, "Горные Орлы" набрали такой ход, что врядли кто их остановит. Если завтра осечка у "Ростова" или Спартака и "Ахмат" реальный претендент на бронзу.
Это истинно чемпионский футбол.
Ахмат с блестящей победой! Да, "Горные Орлы" набрали такой ход, что врядли кто их остановит. Если завтра осечка у "Ростова" или Спартака и "Ахмат" реальный претендент на бронзу.