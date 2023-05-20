«Ахмат» крупно обыграл «Химки» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 20:56

«Ахмат» разгромил «Химки» в поединке 28-го тура РПЛ (3:0).

Владислав Карапузов открыл счет на 28-й минуте. Артем Тимофеев на 49-й удвоил преимущество команды. Итоговый счет на 63-й установил Евгений Харин.

После игры «Ахмат» идет на 5-м месте (49 очков), «Химки» расположились на 15-й строчке (18 баллов).