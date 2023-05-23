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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу Винисиуса

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Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 20:30
Маловероятно что из Реала он уйдёт, если совсем плохо будет, то вполне возможно.
FenixSL
FenixSL
вчера в 19:54
утятина
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:50
Типа в Англии расизма нет.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 18:12
Вечера доброго дружище!

Спасибо за пояснения, разъяснения, предостережения...
Кухня ясна.
Идем дальше...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:04
По предложению абсолютно не удивлюсь. В МЮ только косопор Де Хеа получает 23 миллиона евро в год, а Вини ещё в 21-м году получал 3.5 миллиона, а на данный момент - 12 миллионов.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:58
Одна новость круче другой. С ума сойти можно!)
Гость
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