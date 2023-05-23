«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу Винисиуса

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Винисиуса Жуниора в случае его ухода из «Реала».
Статус «Юнайтед», присутствие товарища по сборной Каземиро и привлекательная зарплата могут повлиять на его решение.
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Винисиуса Жуниора в случае его ухода из «Реала».
Статус «Юнайтед», присутствие товарища по сборной Каземиро и привлекательная зарплата могут повлиять на его решение.
Спасибо за пояснения, разъяснения, предостережения...
Кухня ясна.
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Спасибо за пояснения, разъяснения, предостережения...
Кухня ясна.
Идем дальше...