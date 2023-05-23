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Роналду хочет покинуть «Аль-Наср» и вернуться в Европу

вчера, 17:24

Окружение Криштиану Роналду заявляет о его желании вернуться в европейский футбол.

Через пять месяцев после приезда Криштиану Роналду уже хочет покинуть «Аль-Наср». По словам его окружения, футболист хотел бы вернуться в Европу.

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Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 18:34
Играть будут на Холланда, Мбаппе или на другого молодого игрока, но никак на Роналду.. опять же, возраст уже не тот.
Здравомыслящий человек не будет строить команду вокруг футболиста, которому уже 38.. тем более вокруг такого токсичного игрока.
Случиться может все что угодно, я не ничему не удивлюсь. Но сильно сомневаюсь, что его хочет подписать какой европейский топ клуб. Все уже высказались на счет него ещё в зимнее ТО.
Говорят про какой то пункт с Ньюкаслом.. вот это вполне возможно, хотя тренер Хау не в восторге от этой затеи арабских владельцев.
salleeh
salleeh ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 16:55
Ну конечно я оптимист, но верю только в Бога, но никак ни в людей. А по поводу МЮ, то тут не соглашусь, если не хочешь делиться, то ты должен забивать сам или играть на того, кто умеет забивать, иначе твой максимум – 1/8 финала ЛЕ, к примеру… Если ты правильно получил информацию с текста, то я писал о том, что если на него играть, Рон до сих пор опасен в атаке. А так тролить можно любого футболиста, просто результат от этого в итоге бывает печальным для всей команды…
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 14:17
А ты оптимист)
Но вынужден тебя расстроить, ещё никому и никогда не удавалось обмануть возраст. Время свое возьмёт в любом случае.
Футбол с каждым днём становится все быстрее и команда должна быть единым целым. Атаковать и защититься должны вместе, а на такое Роналду в принципе не способен, он и раньше не был замечен за этим делом, сейчас тем более. Да и никто не захочет играть на его статистику, зачем это надо другим? В Мю это наглядно показали игроки, когда не хотели с ним делиться.
salleeh
salleeh ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
сегодня в 03:18
В возможности Рона верю, а вот в возможности нынешней Баварии не очень.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 03:04
Ему нужно попасть в команду, где есть несколько нормальных ассистентов и мы увидим прежнего Рона…


То есть ты реально веришь, что перейдя в Баварию, он будет забивать пачками, как это было лет 10 назад?)
salleeh
salleeh
сегодня в 02:28
Роналду, прежде всего, украсил современный футбол и то что добился, добился кровью и потом. Откуда вы лезете знатоки, которые знаете, кому и когда нужно завершать карьеру? Всё он тянет, просто нужно понять и видеть что происходит вокруг. Поставьте его на место Левандовского в Баварию и он будет забивать пачками…Ему нужно попасть в команду, где есть несколько нормальных ассистентов и мы увидим прежнего Рона…
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 23:36
в ПСЖ на замену Месси
Сколот
Сколот ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:03
Действительно, мог бы Химки укрепить.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:59, ред.
Обратите внимание, фаны Месси желают, чтоб Роналду поскорее завершал карьеру))
Видимо, хотят, чтоб он побил его рекорды))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 21:58
А потом ещё и переход в МЮ, вместо МС.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:32
И вернется же. И в ЛЧ еще поиграет. И в 40+ лет будет вся сборная португалии пыжится на ЧМ дабы ему титул взять. Скриньте, так и будет... ибо здоровья у роналду в порядке.
cska1948
cska1948
вчера в 20:38
Контракт Роналду рассчитан до лета 2025 года. Mundo Deportivo отмечает, что португальцу придется выплатить существенную компенсацию «Ан-Насра», если он решит разорвать с командой контракт без уважительной причины.
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Так что скорее всего ни куда он не уйдёт, тем более в Реал.
112910415
112910415
вчера в 20:20
Никуда уже не возьмут
lotsman
lotsman
вчера в 20:16
Арабы надоели, в Европу потянуло?))
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 20:14
Смысл? У них же с Месси негласная битва за лучшего голеадора. Месси недавно стал лучшим в европейских чемпионатах. Не знаю как там будет, но считаю что если Роналду перейдёт в условных Фейенорд или Селтик, где уровень чемпионата слабый, а эти клубы на голову сильнее остальных, то забьёт еще португалец не мало мячей.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:09, ред.
В РПЛ пора! Тут ещё кубок мегакрутой, группы, пути чемпионов, пути регионов, пути проигравших чемпионов и нечемпионов, финалы, суперфинал, суперпуперфинал… Думаю, это мечта Рона)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:48
Только деньги надо вернуть плюс проценты ...
Elliada
Elliada ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 19:33
Роналду действует на опережение. Недавно его хотели депортировать. Дело времени, когда он закатит очередной скандал. Арабы не будут терпеть вечно. Поэтому хочет уйти сам, пока не выгнали.
Vadik
Vadik
вчера в 19:28
Видимо его капризам арабы потакать не хотят. Они и так ему платят хорошо и ждут от него результат! А кому он нужен в Европе?
eleven LC
eleven LC
вчера в 19:13
Уход Роналду из Реала был большой ошибкой!
adekvat
adekvat
вчера в 19:08
Пришел, разрушил, ушел. Молодец.
DXTK
DXTK
вчера в 19:07
Ньюкасл выбрался в ЛЧ......надо еще одну команду развалить))))))))))

PS Роналду пора карьеру закончить, а то в последнее время только позорится то в МЮ, то в сборной на ЧМ, а теперь в третьемсортном чемпионате пустыни и тут лопухнулся.....
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:53
В МЛС поедет португалец
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:50
Догонять по голам? А смысл? Он уже лучший бомбардир в истории. Думаешь, что если он забьет еще, это прибавит ему величия? Посмотри сколько голов у Марадоны, Роналдиньо и других. Разве они стали великими благодаря количеству голов? Его время ушло. Он может забивать в СА и за сборную против Люксембурга, но в Европе он не потянет. Осенью все это видели.
valt134
valt134
вчера в 18:48
Прочитал заметку и понял от кого Соболев перенял «звездный жест» за мудья хвататься. Но то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.
Elliada
Elliada
вчера в 18:46
В нынешней ситуации от Роналду ничего не зависит. Сейчас решает не он. Если бы были желающие его подписать, то подписали бы в прошлом году. Он еще летом искал новый клуб, когда МЮ не смог попасть в ЛЧ. А потом зимой после интервью. Ему вынесли вердикт все клубы, а не только топы - балласт им не нужен. И дело не в зарплате. Была информация, что он готов играть за 8 млн в год. Это смешные деньги, любому середняку столько платят. Все видели, как он играл на ЧМ и за МЮ. Все знают о его характере. Никто не станет вредить себе. Аль-Наср последний клуб в карьере Роналду.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:43
Давай Рон в европу, Месси надо догонять по голам) ПСЖ, Фейенорд, Бенфика, Порту, Галатасарай, Селтик.
протон
протон
вчера в 18:17
Не будет возвращение в европу.Аль наср к сожалению это последний клуб.Просто доиграть 2 года в спокойном режиме забрать деньги и уйти в реал в качестве кого нибудь.Идеальный вариант
2arymfmzd456
2arymfmzd456
вчера в 18:15
Пора бы ему на покой
witynchik
witynchik ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:14
Не увидим - не узнаем
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