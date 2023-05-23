Роналду хочет покинуть «Аль-Наср» и вернуться в Европу

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вчера, 17:24

Окружение заявляет о его желании вернуться в европейский футбол.

Через пять месяцев после приезда Криштиану Роналду уже хочет покинуть «Аль-Наср». По словам его окружения, футболист хотел бы вернуться в Европу.