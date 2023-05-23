Роналду хочет покинуть «Аль-Наср» и вернуться в Европу

Окружение Криштиану Роналду заявляет о его желании вернуться в европейский футбол.
Через пять месяцев после приезда Криштиану Роналду уже хочет покинуть «Аль-Наср». По словам его окружения, футболист хотел бы вернуться в Европу.
Окружение Криштиану Роналду заявляет о его желании вернуться в европейский футбол.
Через пять месяцев после приезда Криштиану Роналду уже хочет покинуть «Аль-Наср». По словам его окружения, футболист хотел бы вернуться в Европу.
Лучше бы ему как-то красиво карьеру завершить, а то каждый его трансфер все хуже и хуже. Напоминает звезд "золотого века" Голливуда, для которых не нашлось места после конца этого самого "золотого века"
Лучше бы ему как-то красиво карьеру завершить, а то каждый его трансфер все хуже и хуже. Напоминает звезд "золотого века" Голливуда, для которых не нашлось места после конца этого самого "золотого века"
Это было понятно по последним годам карьеры португальца и об этом я писал ещё когда он даже не сыграл ни одного матча за Аль Насср.
Так собственно и происходит.
Хочет вернутся в Европу? А куда, в какой чемпионат и какой клуб?
Все топ клубы уже высказались, что такой футболист им не нужен, так как им нужен хороший футболист, а не хайп с подпищиками в соц. сетях.
Да и любой уважающий себя клуб уже знает, что его появление приводит к развалу команду, ну, а выкрутас с МЮ все знают и не будут рисковать имиджем.
Реал? Ну Перес конечно чудит, но не до такой же степени. Да он всегда примет португальца, даст ему тренироваться на базе, но в команду не возьмёт.
Ещё есть Челси, Тодд Боэли конечно может его пригласить, но захочет ли португалец переходить в середняк без намёков на еврокубки, не говоря уже о ЛЧ.
А может в родной Спортинг, завершить карьеру?
Самый разумный вариант, а то дальше будет ещё хуже.
Это было понятно по последним годам карьеры португальца и об этом я писал ещё когда он даже не сыграл ни одного матча за Аль Насср.
Так собственно и происходит.
Хочет вернутся в Европу? А куда, в какой чемпионат и какой клуб?
Все топ клубы уже высказались, что такой футболист им не нужен, так как им нужен хороший футболист, а не хайп с подпищиками в соц. сетях.
Да и любой уважающий себя клуб уже знает, что его появление приводит к развалу команду, ну, а выкрутас с МЮ все знают и не будут рисковать имиджем.
Реал? Ну Перес конечно чудит, но не до такой же степени. Да он всегда примет португальца, даст ему тренироваться на базе, но в команду не возьмёт.
Ещё есть Челси, Тодд Боэли конечно может его пригласить, но захочет ли португалец переходить в середняк без намёков на еврокубки, не говоря уже о ЛЧ.
А может в родной Спортинг, завершить карьеру?
Самый разумный вариант, а то дальше будет ещё хуже.