В ближайшее время будет объявлено об уходе Альбы из «Барселоны»

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вчера, 13:28

Защитник уйдет из «Барселоны» по окончании текущего сезона.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года, но он покинет команду уже ближайшим летом. В воскресенье «сине-гранатовые» сыграют с «Мальоркой», в этот день Альба и попрощаются с болельщиками «Барселоны».

Альба выступает за «сине-гранатовых» с 2012 года. В составе команды он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз брал Кубок Испании, 4 раза одерживал победу в Суперкубке Испании. Помимо этого, он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Альба может продолжить карьеру в Италии.