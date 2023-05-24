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В ближайшее время будет объявлено об уходе Альбы из «Барселоны»

вчера, 13:28

Защитник Жорди Альба уйдет из «Барселоны» по окончании текущего сезона.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года, но он покинет команду уже ближайшим летом. В воскресенье «сине-гранатовые» сыграют с «Мальоркой», в этот день Альба и Серхио Бускетс попрощаются с болельщиками «Барселоны».

Альба выступает за «сине-гранатовых» с 2012 года. В составе команды он 6 раз выиграл Ла Лигу, 5 раз брал Кубок Испании, 4 раза одерживал победу в Суперкубке Испании. Помимо этого, он выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Альба может продолжить карьеру в Италии.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:35
Понятное дело, что его зарплата была проблемой для Барсы и поэтому можно сказать они его вынудили уйти. С легендами прощаться нужно не так. В любом случае огромная благодарность Жорди за великолепную игру , удачи Легенда
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 16:49
Ща там из бывших каталонцев сколотят Аль-Барсу и будут всех кошмарить
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:58
Последний из Могикан..
ДСА
ДСА
вчера в 13:57
Поедет в Саудовскую аравию бешенные деньги зарабатывать.
Гость
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