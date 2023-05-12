Пато может подписать контракт с «Сан-Паулу»

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сегодня, 13:28

Экс-нападающий «Милана» может стать игроком «Сан-Паулу».

Ранее футболист выступал за клуб МЛС «Орландо Сити», но получил тяжелую травму колена и покинул коллектив. Бразилец проходил восстановление на базе «Сан-Паулу». Теперь этот клуб ведет с Пато переговоры о возможном заключении краткосрочного контракта с зарплатой около 9000 евро в неделю. Сообщается, что нападающий заключит этот договор в течение ближайших недель.

«Трехцветные» на данный момент идут на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.