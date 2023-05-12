Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныБразилия. Серия А 2023

Пато может подписать контракт с «Сан-Паулу»

сегодня, 13:28

Экс-нападающий «Милана» Пато может стать игроком «Сан-Паулу».

Ранее футболист выступал за клуб МЛС «Орландо Сити», но получил тяжелую травму колена и покинул коллектив. Бразилец проходил восстановление на базе «Сан-Паулу». Теперь этот клуб ведет с Пато переговоры о возможном заключении краткосрочного контракта с зарплатой около 9000 евро в неделю. Сообщается, что нападающий заключит этот договор в течение ближайших недель.

«Трехцветные» на данный момент идут на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиТиаго Силва уйдёт из «Челси» ближайшим летом
Сегодня, 09:54
СлухиПрезидент Габона попросил Обамеянга возобновить карьеру в сборной
09 мая
СлухиИньеста уйдёт из «Виссел Кобе» по окончании текущего сезона
06 мая
«Спартак» одержал победу в товарищеском ретро-матче в Волгограде
01 мая
Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» умер в 48 лет
29 апреля
Нобоа планирует стать гражданином России
27 апреля
Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 17:59
Жаль, мог стать топом, если бы не травмы и дурацкие переходы
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 14:16
Было бы не плохо для Пато.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:53
Удачи ему в новом клубе!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 