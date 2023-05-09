Президент Габона попросил Обамеянга возобновить карьеру в сборной

1683654938

вчера, 20:55

Нападающий «Челси» в 2022 году завершил выступления за национальную команду Габона.

Президент страны Али Бонго Ондимба полагает, что качество игры сборной стало хуже после ухода игрока «синих». Он вызвал футболиста в свою резиденцию в столице страны (Либревиль), чтобы попросить Обамеянга вернуться в стан «пантер». Ранее Ондимба общался с главным тренером местной сборной Патрисом Нево на тему возвращения игрока.

Обамеянг — лучший бомбардир в истории сборной Габона. Футболист сыграет на Кубке Африканских Наций 2023.