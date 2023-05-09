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Президент Габона попросил Обамеянга возобновить карьеру в сборной

вчера, 20:55

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг в 2022 году завершил выступления за национальную команду Габона.

Президент страны Али Бонго Ондимба полагает, что качество игры сборной стало хуже после ухода игрока «синих». Он вызвал футболиста в свою резиденцию в столице страны (Либревиль), чтобы попросить Обамеянга вернуться в стан «пантер». Ранее Ондимба общался с главным тренером местной сборной Патрисом Нево на тему возвращения игрока.

Обамеянг — лучший бомбардир в истории сборной Габона. Футболист сыграет на Кубке Африканских Наций 2023.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:35
С Габоном лавры не снискать, лучше сосредоточиться на личной карьере.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:33
В такой просьбе разве можно отказать, тем более когда об этом просит сам Президент Габона. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:23
Что то рановато он покинул сборную.
A.S.A
A.S.A ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:31
Ясно, благодарю за ответ!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:26
Ну разве сможет Обамеянг отказать президенту?
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