Асенсио ведёт переговоры с ПСЖ

Нападающий «Реала» Марко Асенсио ведёт переговоры о переходе в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента.
У игрока сборной Испании летом истекает контракт с мадридским клубом. Он получил предложение о продлении договора, которое убедило его в финансовом отношении, но он всё же решил уйти.
27-летний испанец выступает за мадридцев с лета 2016 года.
Несправедливо.
P.S. По мне, так это один из самых недооценённых испанских игроков современности..., наряду с Иско.
Несправедливо.
P.S. По мне, так это один из самых недооценённых испанских игроков современности..., наряду с Иско.