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Асенсио ведёт переговоры с ПСЖ

сегодня, 01:08

Нападающий «Реала» Марко Асенсио ведёт переговоры о переходе в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента.

У игрока сборной Испании летом истекает контракт с мадридским клубом. Он получил предложение о продлении договора, которое убедило его в финансовом отношении, но он всё же решил уйти.

27-летний испанец выступает за мадридцев с лета 2016 года.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 06:36
Да ладно, в чем же он такой недооценённый? Если у него есть все эти качества, почему же он часто растворяется на поле. Да, в некоторых матчах Марко показывает отличную игру, забивает голы, но это иногда. Анчелотти не раз сдавал ему шанс, и выпускал со старта, и на замену он выходит почти в каждом матче, но его главная проблема, что он очень нестабильный игрок. Тот же Родриго намного более полезный на поле чем Асенсио, и это касается не только забитых голов, а общей работы на поле, в плане обострения игры и развития атаки своей команды. А Асенсио, к сожалению, из перспективного парня так и не вырос в зрелого игрока. Мне самому очень нравится Асенсио, Я даже когда-то видел в нем замену Роналду, и он подавал большие надежды, но чего-то ему не хватило. И теперь получается, что для основного состава Марко не дотягивает, но и сидеть на лавке запасных тоже не заслуживает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:51, ред.
Вот смотрю на него ..., ну ведь умница же. Всё у человека для футбола есть: мышление, техника, антропометрия...,..., а вот везения, как Джону Уику, Бог не дал...
Несправедливо.

P.S. По мне, так это один из самых недооценённых испанских игроков современности..., наряду с Иско.
Гость
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