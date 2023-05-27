Асенсио ведёт переговоры с ПСЖ

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сегодня, 01:08

Нападающий «Реала» ведёт переговоры о переходе в «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента.

У игрока сборной Испании летом истекает контракт с мадридским клубом. Он получил предложение о продлении договора, которое убедило его в финансовом отношении, но он всё же решил уйти.

27-летний испанец выступает за мадридцев с лета 2016 года.