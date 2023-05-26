«Реал» интересуется нападающим из чемпионата Аргентины

Нападающий клуба «Ривер Плейт» Лукас Бельтран попал в сферу интересов «Реала».
В 16 матчах текущего сезона чемпионата Аргентины футболист забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.
«Милан» и «Атлетико» также претендуют на игрока, стоимость выкупа прав на Бельтрана оценивается в 25 миллионов евро.
Но это карьера сына и плюс бизнес, так что всё может быть ....
Но это карьера сына и плюс бизнес, так что всё может быть ....
Незнаю, может я напишу некую "дичь" но может Реалу на сезон взять в аренду Лукаку?! Думаю и Челси, и сам игрок будут непротив, а Реал получит мощного таранного форварда
Незнаю, может я напишу некую "дичь" но может Реалу на сезон взять в аренду Лукаку?! Думаю и Челси, и сам игрок будут непротив, а Реал получит мощного таранного форварда