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«Реал» интересуется нападающим из чемпионата Аргентины

вчера, 18:56

Нападающий клуба «Ривер Плейт» Лукас Бельтран попал в сферу интересов «Реала».

В 16 матчах текущего сезона чемпионата Аргентины футболист забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

«Милан» и «Атлетико» также претендуют на игрока, стоимость выкупа прав на Бельтрана оценивается в 25 миллионов евро.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Lexx1k (раскрыть)
вчера в 20:58
Вполне возможно...
Но это карьера сына и плюс бизнес, так что всё может быть ....
Lexx1k
Lexx1k ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 20:15
После того как обошлись с Альф-Инге Холландом в Мадриде, то вариант с Эрлингом автоматически для Реала отпадает.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:01
Всем понятно что первоочередной вариант для Реала это Холланд и возможно Мбаппе но что один, что другой это варианты на лето 24 года, а сейчас видимо клуб ищет нападающего-затычку, который будет подменять Карима, т.к француз уже заметно сдал....
Незнаю, может я напишу некую "дичь" но может Реалу на сезон взять в аренду Лукаку?! Думаю и Челси, и сам игрок будут непротив, а Реал получит мощного таранного форварда
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:22
Результативность у него довольно-таки посредственная...
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:05
За один день уже четвёртый клиент подтянулся !)))
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