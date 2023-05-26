«Реал» интересуется нападающим из чемпионата Аргентины

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вчера, 18:56

Нападающий клуба «Ривер Плейт» попал в сферу интересов «Реала».

В 16 матчах текущего сезона чемпионата Аргентины футболист забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу.

«Милан» и «Атлетико» также претендуют на игрока, стоимость выкупа прав на Бельтрана оценивается в 25 миллионов евро.