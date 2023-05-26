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«Галатасарай» отказался продавать «Арсеналу» защитника за 17 миллионов евро

вчера, 19:47

«Галатасарай» отклонил предложение «Арсенала» о покупке защитника Саши Боя.

Лондонцы предлагали 17 миллионов евро, турецкий клуб хочет получить не менее 25 млн. Ранее представители «Галатасарая» посетили Лондон для проведения переговоров на данную тему.

Известно, что «канониры» также хотят приобрести футболиста из РПЛ.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:38
Как не стыдно такие предложения делать....
У самих то команда напичкана на 900 млн евро...
Там и повар небось миллионов за 30 пришёл...
На острове думают если не топ-5 то можно по скидке брать...в 70%...
Обломались - так и надо....
Простофиль пусть в зеркале ищут...
drug01
drug01
вчера в 20:31
Если игрок нужен значит надо добавлять
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:13
Четвертной это минимум, Сашко в полном порядке.
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