«Галатасарай» отказался продавать «Арсеналу» защитника за 17 миллионов евро

«Галатасарай» отклонил предложение «Арсенала» о покупке защитника Саши Боя.
Лондонцы предлагали 17 миллионов евро, турецкий клуб хочет получить не менее 25 млн. Ранее представители «Галатасарая» посетили Лондон для проведения переговоров на данную тему.
Известно, что «канониры» также хотят приобрести футболиста из РПЛ.
У самих то команда напичкана на 900 млн евро...
Там и повар небось миллионов за 30 пришёл...
На острове думают если не топ-5 то можно по скидке брать...в 70%...
Обломались - так и надо....
Простофиль пусть в зеркале ищут...
У самих то команда напичкана на 900 млн евро...
Там и повар небось миллионов за 30 пришёл...
На острове думают если не топ-5 то можно по скидке брать...в 70%...
Обломались - так и надо....
Простофиль пусть в зеркале ищут...