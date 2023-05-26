«Галатасарай» отказался продавать «Арсеналу» защитника за 17 миллионов евро

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вчера, 19:47

«Галатасарай» отклонил предложение «Арсенала» о покупке защитника Саши Боя.

Лондонцы предлагали 17 миллионов евро, турецкий клуб хочет получить не менее 25 млн. Ранее представители «Галатасарая» посетили Лондон для проведения переговоров на данную тему.