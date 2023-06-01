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Легенда «Наполи» Марек Гамшик объявил о завершении карьеры

вчера, 13:03

Полузащитник «Трабзонспора» Марек Гамшик объявил, что закончит карьеру после завершения нынешнего сезона.

Я здесь, чтобы объявить, что уйду из футбола в конце сезона. Это было нелегкое решение, но я принял его вместе со своей семьей. «Трабзонспор» будет моим последним клубом.

За свою карьеру Гамшик выступал за «Слован» из Братиславы (2004), «Брешию» (2004-2007), «Наполи» (2007-2019), «Далянь Профешнл» (2019-2020), «Гётеборг» (2021) и «Трабзонспор» (2021-2023). Марек является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Наполи» (520) и сборную Словакии (126). Также Гамшик — лучший бомбардир в истории сборной Словакии (26 голов).

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:58
Прекрасный игрок. Действительно легенда словацкого спорта
Baggio R.
Baggio R. ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 17:18
Чехам все сливки достались.
Karkaz
Karkaz ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 16:23
Да, но в Чехии 55 и 41 гол лучшие бомбардиры.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:10
Ирокез уходит на покой
Baggio R.
Baggio R. ответ Bastardo (раскрыть)
вчера в 13:58, ред.
Так у них и история не такая уж и большая после распада Чехословакии.
Bastardo
Bastardo
вчера в 13:35
Лучший бомбардир Словакии с 26ю голами - с форвардами там совсем плохо

А Марек легенда, жаль, что завершает карьеру
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:30
Возможно что еще передумает,хороший игрок,жаль что уходит!
Гость
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