Легенда «Наполи» Марек Гамшик объявил о завершении карьеры

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вчера, 13:03

Полузащитник «Трабзонспора» объявил, что закончит карьеру после завершения нынешнего сезона.

Я здесь, чтобы объявить, что уйду из футбола в конце сезона. Это было нелегкое решение, но я принял его вместе со своей семьей. «Трабзонспор» будет моим последним клубом.

За свою карьеру Гамшик выступал за «Слован» из Братиславы (2004), «Брешию» (2004-2007), «Наполи» (2007-2019), «Далянь Профешнл» (2019-2020), «Гётеборг» (2021) и «Трабзонспор» (2021-2023). Марек является рекордсменом по количеству сыгранных матчей за «Наполи» (520) и сборную Словакии (126). Также Гамшик — лучший бомбардир в истории сборной Словакии (26 голов).