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«Аль-Хиляль» 6 июня собирается объявить о трансфере Месси

вчера, 13:33

«Аль-Хиляль» намерен объявить о подписании контракта с нападающим Лионелем Месси 6 июня.

К этой дате клуб рассчитывает получить окончательное согласие аргентинца на переход. По информации различных источников, саудовцы предлагают форварду зарплату в размере 400 млн евро за сезон. Если сделка состоится, игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда Лео примет решение о своём будущем.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:42, ред.
Месси как "Ласковый май"...
Скоро в трёх местах одновременно концерты давать будет....
И Папе радость и сразу 3 клуба от непомерно лишних денег избавит....
В Майами...в Эр-Рияде...и в Барселоне....
Всё равно двойников никто не узнает...ходит и ходит по полю...мужикам по 36 лет...какой с них спрос...главное на хайпе успеть футболок напродавать....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:11, ред.
Если перейдёт, а он перейдёт, - это будет сильный щелчок по носу португальцу. Даже не щелчок, а апперкот в челюсть. Сознавать, что кто-то будет получать больше него, и на чью игру будут ходить, как на праздник, - это, предположу, будет выше сил Криштиану. Интересно, как он поведёт себя после перехода вечного конкурента.
Почему - то я уверен, что много зрителей, которые приходят на матчи с участием Роналду, бурной рекой перетекут на стадионы, на которых будет выступать аргентинец. Как бы Криштиану не оказаться посреди обмелевшей реки...
BDA8181
BDA8181 ответ Создатель kошмаров (раскрыть)
вчера в 15:44
На один матч посчастливилось попасть с участием Рональдинью. Скажу вам до сих пор вспоминаю и радуюсь такому событию. Игрок от бога, не сравнить тому что сейчас происходит.
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 15:38
А Вы бывали на матчах с участием перечисленных Вами футболистов???
lotsman
lotsman
вчера в 15:27
Неужели бесконечный сериал о трудоустройстве Месси закончится?)
Vadik
Vadik
вчера в 15:15
Пусть подписывает. Для Лео самое время задуматься о завтрашнем дне с такой ЗП)))
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:47
У меня шансы получить ЗМ больше, чем у хиляля подписать Месси.. Хе..
BDA8181
BDA8181 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:32
Случиться то что и должно было случиться, будут радоваться что ещё один распиаренный клоун загибается где то там))) Только в основном малолетки за обоих топят ))) Так как не видели игру Рональдинью или Кака, Зубастика в живую )))
sova147
sova147 ответ Köln (раскрыть)
вчера в 14:31
Вероятно это у него будет не Последняя мечта...
eleven LC
eleven LC ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:18
Знаешь что такое когнитивный диссонанс?
Это когда твоя тёща летит в пропасть на твоей новой машине!
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:16, ред.
Ну если это так то что то мне подсказывает что 6 июня чемпионат Саудовской Аравии перестанет быть лигой "верблюдов"
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:58
Он уже не заиграет
Alex12357
Alex12357
вчера в 13:54
Европейский пиар Аргентинского гнома закончился !
Futurista
Futurista
вчера в 13:52, ред.
У фанатов Месси и хейтеров Роналду случится когнитивный диссонанс)...
Elliada
Elliada
вчера в 13:51
6 июня? По-моему, 5 июня должно состояться заседание Ла Лиги, где решат может ли Месси вернутся. На отказ и рассчитывает Аль-Хиляль.
xajaks
xajaks
вчера в 13:51
Не верю....
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:50
Торг уместен, Лео перебежит за 450 млн. в твердейшей валюте!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:47
Вот это любовь к барсе,прямо как Джерард
BDA8181
BDA8181
вчера в 13:45
Удивляюсь, как этот гном умудряется доить клубы)))) это талант людей нагибать на бабки)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:44
Дайверу надо выбивать новый контракт у своего клуба. Шобы не отстать хотя бы в этом показателе...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Köln (раскрыть)
вчера в 13:41, ред.
Ну да..., прям как и твоя мечта детства - с рождения болеть за ФК Кёльн.
Köln
Köln
вчера в 13:39
Месси: наконец то сбудется моя детская мечта, я с самого рождения мечтал выступать за Аль-Хиляль.
Rupertt
Rupertt
вчера в 13:37
Ну всё теперь у Хави точно инфаркт будет.
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