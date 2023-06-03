«Аль-Хиляль» 6 июня собирается объявить о трансфере Месси

«Аль-Хиляль» намерен объявить о подписании контракта с нападающим Лионелем Месси 6 июня.
К этой дате клуб рассчитывает получить окончательное согласие аргентинца на переход. По информации различных источников, саудовцы предлагают форварду зарплату в размере 400 млн евро за сезон. Если сделка состоится, игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда Лео примет решение о своём будущем.
Почему - то я уверен, что много зрителей, которые приходят на матчи с участием Роналду, бурной рекой перетекут на стадионы, на которых будет выступать аргентинец. Как бы Криштиану не оказаться посреди обмелевшей реки...
Почему - то я уверен, что много зрителей, которые приходят на матчи с участием Роналду, бурной рекой перетекут на стадионы, на которых будет выступать аргентинец. Как бы Криштиану не оказаться посреди обмелевшей реки...
Скоро в трёх местах одновременно концерты давать будет....
И Папе радость и сразу 3 клуба от непомерно лишних денег избавит....
В Майами...в Эр-Рияде...и в Барселоне....
Всё равно двойников никто не узнает...ходит и ходит по полю...мужикам по 36 лет...какой с них спрос...главное на хайпе успеть футболок напродавать....
Скоро в трёх местах одновременно концерты давать будет....
И Папе радость и сразу 3 клуба от непомерно лишних денег избавит....
В Майами...в Эр-Рияде...и в Барселоне....
Всё равно двойников никто не узнает...ходит и ходит по полю...мужикам по 36 лет...какой с них спрос...главное на хайпе успеть футболок напродавать....