«Аль-Хиляль» 6 июня собирается объявить о трансфере Месси

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вчера, 13:33

«Аль-Хиляль» намерен объявить о подписании контракта с нападающим 6 июня.

К этой дате клуб рассчитывает получить окончательное согласие аргентинца на переход. По информации различных источников, саудовцы предлагают форварду зарплату в размере 400 млн евро за сезон. Если сделка состоится, игрок станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда Лео примет решение о своём будущем.