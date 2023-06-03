«Аль-Хиляль» готов подписать Рамоса

Защитник ПСЖ Серхио Рамос уйдёт из клуба по окончании сезона.
По информации источника, в трансфере игрока заинтересован «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов предложить футболисту двухлетний контракт, а также налоговые и жилищные льготы.
Отмечается, что 37-летний испанец рассмотрит любое предложение от европейского топ-клуба, но не исключается вариант с переходом Саудовскую Аравию.
- Какова финансовая составляющая контракта, кроме налоговых льгот?
- Какова финансовая составляющая контракта, кроме налоговых льгот?