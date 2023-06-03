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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

«Аль-Хиляль» готов подписать Рамоса

вчера, 12:59

Защитник ПСЖ Серхио Рамос уйдёт из клуба по окончании сезона.

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов предложить футболисту двухлетний контракт, а также налоговые и жилищные льготы.

Отмечается, что 37-летний испанец рассмотрит любое предложение от европейского топ-клуба, но не исключается вариант с переходом Саудовскую Аравию.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:18
Возникает неприличный попрос в этой саязи:
- Какова финансовая составляющая контракта, кроме налоговых льгот?
Futurista
Futurista
вчера в 14:04, ред.
Неплохо)...арабские бабушки спокойны...у них тоже такие пенсии и льготы)...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:19
Нужен хороший контракт,перед уходом из футбола.
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