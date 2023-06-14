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«Манчестер Юнайтед» передумал покупать Кейна

вчера, 21:15

«Манчестер Юнайтед» потерял интерес к подписанию Харри Кейна из «Тоттенхэма» этим летом, так как считает его цену слишком высокой.

The Guardian сообщает, что руководство «Юнайтед» чувствует, что не может потянуть сумму, необходимую для покупки капитана сборной Англии в текущее трансферное окно.

У Кейна остался всего год по контракту, но председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви все равно не горит желанием отпускать игрока.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:38
И правильно, теперь он никому не нужен, Реал тоже не берет его! Бедный Гаррик, снова будет лямку тянуть на пару с корейцем в беспросветных Шпорах!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 11:19
если ищут нападающего, есть смысл брать Осимена из Наполи, Кейн уже на излёте
Umedjon Rahmatov
Umedjon Rahmatov
сегодня в 09:49
3 не нужен радужный кюб
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:21
Через год уйдёт бесплатно. Вопрос – куда?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:34
Вот через годик и будут пробовать его подписать.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:32
Ну, значит, не судьба. Будет играть в Тоттенхеме до конца карьеры.
Василий 50
Василий 50
вчера в 22:00
Пусть сидит в Лондоне
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:58
Кейн не нужен МЮ
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:54
Да, он хороший форвард, но ему 30 лет через две недели, и контракт только на 1 год.. Лямов 60-70 за него конечно можно дать, но не больше.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:52
Вести дела с Леви видимо очень сложно....
Как мне кажется, МЮ идеальное место для Кейна, и в систему игры ЭТХ он бы влился легко. Да и иметь двух основных форвардов сборной было бы полезно как сборной так и клубу! Но увы и ах, Леви думает что Кейну еще 25 лет и что вот вот придет покупатель с мешком денег и будет молить Даниэля о продаже Кейна....но нет.... Кейну скоро исполнится уже тридцать, а это значит, что на высокос уровне он поиграет еще сезона 2-3....а еще, у Кейна заканчивается контракт через год, и не факт,что он согласится продлевать его! Лучше уж сейчас продать игрока, который верой и правдой служил клубу столько лет. Продать за условные 60-70 млн и быть довольны этому.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:23
Кейн не продается.
Надоть ему сделать постоянную регистрацию в команде с птицей на эмблеме)
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:17
Неужели одумались!
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