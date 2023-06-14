«Манчестер Юнайтед» передумал покупать Кейна

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вчера, 21:15

«Манчестер Юнайтед» потерял интерес к подписанию из «Тоттенхэма» этим летом, так как считает его цену слишком высокой.

The Guardian сообщает, что руководство «Юнайтед» чувствует, что не может потянуть сумму, необходимую для покупки капитана сборной Англии в текущее трансферное окно.

У Кейна остался всего год по контракту, но председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви все равно не горит желанием отпускать игрока.