«Манчестер Юнайтед» передумал покупать Кейна

«Манчестер Юнайтед» потерял интерес к подписанию Харри Кейна из «Тоттенхэма» этим летом, так как считает его цену слишком высокой.
The Guardian сообщает, что руководство «Юнайтед» чувствует, что не может потянуть сумму, необходимую для покупки капитана сборной Англии в текущее трансферное окно.
У Кейна остался всего год по контракту, но председатель совета директоров «шпор» Дэниел Леви все равно не горит желанием отпускать игрока.
Как мне кажется, МЮ идеальное место для Кейна, и в систему игры ЭТХ он бы влился легко. Да и иметь двух основных форвардов сборной было бы полезно как сборной так и клубу! Но увы и ах, Леви думает что Кейну еще 25 лет и что вот вот придет покупатель с мешком денег и будет молить Даниэля о продаже Кейна....но нет.... Кейну скоро исполнится уже тридцать, а это значит, что на высокос уровне он поиграет еще сезона 2-3....а еще, у Кейна заканчивается контракт через год, и не факт,что он согласится продлевать его! Лучше уж сейчас продать игрока, который верой и правдой служил клубу столько лет. Продать за условные 60-70 млн и быть довольны этому.
Как мне кажется, МЮ идеальное место для Кейна, и в систему игры ЭТХ он бы влился легко. Да и иметь двух основных форвардов сборной было бы полезно как сборной так и клубу! Но увы и ах, Леви думает что Кейну еще 25 лет и что вот вот придет покупатель с мешком денег и будет молить Даниэля о продаже Кейна....но нет.... Кейну скоро исполнится уже тридцать, а это значит, что на высокос уровне он поиграет еще сезона 2-3....а еще, у Кейна заканчивается контракт через год, и не факт,что он согласится продлевать его! Лучше уж сейчас продать игрока, который верой и правдой служил клубу столько лет. Продать за условные 60-70 млн и быть довольны этому.
Надоть ему сделать постоянную регистрацию в команде с птицей на эмблеме)
Надоть ему сделать постоянную регистрацию в команде с птицей на эмблеме)