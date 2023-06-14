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«Реал» не будет подписывать Мбаппе и Кейна этим летом

вчера, 10:49

«Реал» не будет пытаться осуществить трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

По информации источника, мадридцы не собираются вести переговоры о переходе французского футболиста. Ранее сам игрок заявил, что намерен продолжать выступать за парижан в следующем сезоне.

«Сливочные» также не станут приглашать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. В клубе ограничатся подписанием Джуда Беллингема, Франсиско Гарсии и Хоселу, а также вернут из аренды Браима Диаса.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:26
Реал будет играть без забивного центрфорварда??? всё ясно теперь Барсе легче с ними конкурировать, а в ЛЧ на одного конкурента меньше
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:48
"Реалу", в отличие от МС, принципиально важно быть постоянно в ЛЧ высоко, потому, что это огромные деньги, и, если для МС это неважно, шейхи и так денег через спонсорские контракты подкинут, то "Реал" может тратить то, что зарабатывает.
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:40
Лалигу они и так выйграют , и лч полуфинал чем не достижения без чистого напа? Всем бы такое достижения, да Сити выиграла лч из-за кризиса других клубов, и дело не в Холланде. Пока Бавария,Реал,Ливерпуль, Мю, перестройка. Сити и в следующем сезоне будут фаворитах. Да Сити еше и без напа дошли до финала проиграв Челси.
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:28
Не вижу смысла его брать в Реал. Да и риски очень большие. Вписаться в стиль Реала на мой субъективный взгляд ему наврядли получится. При всём уважении к Кейну , он не для Реала. Он игрок Тоттенхэма , может вообще не заиграть в других клубах.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 12:05
Это достижение? Учитывая, что они последние 10 лет были постоянно самой дорогой командой мира по ТМ? И за последние 10 лет потратили больше всех на трансферы? И единственный Кубок в тот год, когда абсолютно все топ-команды в ауте.

Наоборот, я раз сто писал на Соккере, что МС выиграл бы ЛЧ, если бы взял топ-форварда, а не играл с ложной девяткой.

Это не считая того, что у Пепа просто любимый стиль был с ложной девяткой, а у "Реала" такого и близко нет, тот же Вини, который может убежать, обыграть и отдать голевой пас, без ЦН будет только наполовину полезен.
Grizly88
Grizly88 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:58
Почему и нет? Вон Сити сколько лет играла без чистого форварда все равно доходили до полуфинала
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:53
На самом деле есть ещё один факт, который может сыграть. ТТХ будет всеми силами стараться продать Кейна в летнее окно, потому, что он уже с зимы может вести переговоры с другими клубами и заключить контракт с новым клубом.

Потенциальных покупателей не так много - "Ливерпулю", МС, "Барселоне" напы не нужны, у "Касла", как пишут, бюджет 75 лямов на лето, значит, МЮ, "Челси" и "Реал", по сути, единственные претенденты практически, и им Леви и будет пытаться спихнуть Кейна всеми силами, в том числе понижая цену, 80 или даже 70 лямов больше, чем ноль...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:30
Слишком много за них хотят... Реал же не из Саудовской Аравии.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:24, ред.
«Реал» не будет подписывать Мбаппе и Кейна этим летом .

В последний месяц уж очень много противоречивой информации вбрасывается в информационное пространство по этой теме. Не знаю как серьёзно к этому всему можно относиться, но предлагаю, что на счёт Мбаппе не всё так однозначно. Не вижу ничего что бы в конечном счёте могло помешать подписанию контракта между Мбаппе и Реалом. Тут две ключевые и заинтересованные фигуры в этом контракте, босс Реала Флорентино Перес и сам Мбаппе. И обе стороны мечтают чтобы в конце концов этот союз стал реальностью. А вот насчёт форварда Тоттенхэма Харри Кейна, далеко не всё так однозначно. Да и вопросов намного больше, чем ответов, а сможет ли вообще Кейн заиграть в Реале !?? На мой субъективный взгляд, я бы не стал рисковать с подписанием этого контракта. Ведь Харри Кейн тоже не бесплатный подарок от Тоттенхэма. Так лучше сейчас выкупить у ПСЖ Килиана Мбаппе чем покупать кота в мешке у Тоттенхэма. Я думаю что и Перес, который прекрасно знает цену деньгам и просчитает все эти риски и уж точно сделает правильный выбор.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:18, ред.
Реал и Мбаппе решили кинуть ПСЖ на бабки.. Парижу пора "выставить на трансфер" Хелаифи... Хе..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:00
Да ну, Реалу нужен ЦН.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:59
Без форварда будут играть в следующем сезоне, что ли? И Бензема, и Асенсио были важны в команде.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:54
Всё это грозит вылиться в долгосрочную эпопею в смысле - подпишут , не подпишут...
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