«Реал» не будет подписывать Мбаппе и Кейна этим летом .

«Реал» не будет пытаться осуществить трансфер нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
По информации источника, мадридцы не собираются вести переговоры о переходе французского футболиста. Ранее сам игрок заявил, что намерен продолжать выступать за парижан в следующем сезоне.
«Сливочные» также не станут приглашать форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна. В клубе ограничатся подписанием Джуда Беллингема, Франсиско Гарсии и Хоселу, а также вернут из аренды Браима Диаса.
В последний месяц уж очень много противоречивой информации вбрасывается в информационное пространство по этой теме. Не знаю как серьёзно к этому всему можно относиться, но предлагаю, что на счёт Мбаппе не всё так однозначно. Не вижу ничего что бы в конечном счёте могло помешать подписанию контракта между Мбаппе и Реалом. Тут две ключевые и заинтересованные фигуры в этом контракте, босс Реала Флорентино Перес и сам Мбаппе. И обе стороны мечтают чтобы в конце концов этот союз стал реальностью. А вот насчёт форварда Тоттенхэма Харри Кейна, далеко не всё так однозначно. Да и вопросов намного больше, чем ответов, а сможет ли вообще Кейн заиграть в Реале !?? На мой субъективный взгляд, я бы не стал рисковать с подписанием этого контракта. Ведь Харри Кейн тоже не бесплатный подарок от Тоттенхэма. Так лучше сейчас выкупить у ПСЖ Килиана Мбаппе чем покупать кота в мешке у Тоттенхэма. Я думаю что и Перес, который прекрасно знает цену деньгам и просчитает все эти риски и уж точно сделает правильный выбор.
В последний месяц уж очень много противоречивой информации вбрасывается в информационное пространство по этой теме. Не знаю как серьёзно к этому всему можно относиться, но предлагаю, что на счёт Мбаппе не всё так однозначно. Не вижу ничего что бы в конечном счёте могло помешать подписанию контракта между Мбаппе и Реалом. Тут две ключевые и заинтересованные фигуры в этом контракте, босс Реала Флорентино Перес и сам Мбаппе. И обе стороны мечтают чтобы в конце концов этот союз стал реальностью. А вот насчёт форварда Тоттенхэма Харри Кейна, далеко не всё так однозначно. Да и вопросов намного больше, чем ответов, а сможет ли вообще Кейн заиграть в Реале !?? На мой субъективный взгляд, я бы не стал рисковать с подписанием этого контракта. Ведь Харри Кейн тоже не бесплатный подарок от Тоттенхэма. Так лучше сейчас выкупить у ПСЖ Килиана Мбаппе чем покупать кота в мешке у Тоттенхэма. Я думаю что и Перес, который прекрасно знает цену деньгам и просчитает все эти риски и уж точно сделает правильный выбор.
Потенциальных покупателей не так много - "Ливерпулю", МС, "Барселоне" напы не нужны, у "Касла", как пишут, бюджет 75 лямов на лето, значит, МЮ, "Челси" и "Реал", по сути, единственные претенденты практически, и им Леви и будет пытаться спихнуть Кейна всеми силами, в том числе понижая цену, 80 или даже 70 лямов больше, чем ноль...
Потенциальных покупателей не так много - "Ливерпулю", МС, "Барселоне" напы не нужны, у "Касла", как пишут, бюджет 75 лямов на лето, значит, МЮ, "Челси" и "Реал", по сути, единственные претенденты практически, и им Леви и будет пытаться спихнуть Кейна всеми силами, в том числе понижая цену, 80 или даже 70 лямов больше, чем ноль...
Наоборот, я раз сто писал на Соккере, что МС выиграл бы ЛЧ, если бы взял топ-форварда, а не играл с ложной девяткой.
Это не считая того, что у Пепа просто любимый стиль был с ложной девяткой, а у "Реала" такого и близко нет, тот же Вини, который может убежать, обыграть и отдать голевой пас, без ЦН будет только наполовину полезен.
Наоборот, я раз сто писал на Соккере, что МС выиграл бы ЛЧ, если бы взял топ-форварда, а не играл с ложной девяткой.
Это не считая того, что у Пепа просто любимый стиль был с ложной девяткой, а у "Реала" такого и близко нет, тот же Вини, который может убежать, обыграть и отдать голевой пас, без ЦН будет только наполовину полезен.