«Реал» не будет подписывать Мбаппе и Кейна этим летом .

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вчера, 10:49

«Реал» не будет пытаться осуществить трансфер нападающего ПСЖ .

По информации источника, мадридцы не собираются вести переговоры о переходе французского футболиста. Ранее сам игрок заявил, что намерен продолжать выступать за парижан в следующем сезоне.

«Сливочные» также не станут приглашать форварда «Тоттенхэма» . В клубе ограничатся подписанием Джуда Беллингема, Франсиско Гарсии и Хоселу, а также вернут из аренды Браима Диаса.