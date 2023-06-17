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«Рома» хочет усилиться нападающим «Вест Хэма»

вчера, 09:14

«Рома» планирует взять в аренду нападающего «Вест Хэма» Джанлука Скамакка.

Итальянский клуб согласовал условия предполагаемого сотрудничества с футболистом, но лондонцы не намерены расставаться с игроком таким образом. «Молотобойцы» готовы обсудить с потенциальным покупателем полноценный трансфер итальянца.

Ранее римский коллектив усилился экс-полузащитником «Лиона».

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Все комментарии
BDA8181
BDA8181
вчера в 16:53
Отпускайте, если не даёте парню играть.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 14:05
Это для Вас действительно плюс?
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:50
Трансферная комппния Ромы вызывает уважение в этом сезоне! Подписали свободным агентом Усема Ауара, если тот сможет выйти на свой былой уровень, который он показывал года 2 назад, то в Риме будет шикарный игрок в центре поля! Так же, если я не ошибаюсь, римляне подписали молодого и очень талантливого французского защитника из Айнтрахта Ндика! Я вообще не понимаю как им удалось урвать этого игрока и так же свободным агентом! Левоногий центральный защитник, с хорошим первым пасом, Арсенал долго просматривал его,но упустили.....
Сейчас вот хотят взять в аренду Скамакку, который не прижился в ВХЮ, но игрок отличного уровня,рослый,мощный, координирован, с хорошим ударом, тем более отлично себя проявил в СерииА играя за Сассуоло
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:31
Я так и знал что Скамака
FenixSL
FenixSL
вчера в 10:14
похож на бойца мафии
берем)
Гость
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