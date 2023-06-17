«Рома» хочет усилиться нападающим «Вест Хэма»

«Рома» планирует взять в аренду нападающего «Вест Хэма» Джанлука Скамакка.
Итальянский клуб согласовал условия предполагаемого сотрудничества с футболистом, но лондонцы не намерены расставаться с игроком таким образом. «Молотобойцы» готовы обсудить с потенциальным покупателем полноценный трансфер итальянца.
Ранее римский коллектив усилился экс-полузащитником «Лиона».
Сейчас вот хотят взять в аренду Скамакку, который не прижился в ВХЮ, но игрок отличного уровня,рослый,мощный, координирован, с хорошим ударом, тем более отлично себя проявил в СерииА играя за Сассуоло
Сейчас вот хотят взять в аренду Скамакку, который не прижился в ВХЮ, но игрок отличного уровня,рослый,мощный, координирован, с хорошим ударом, тем более отлично себя проявил в СерииА играя за Сассуоло
берем)
берем)