«Рома» хочет усилиться нападающим «Вест Хэма»

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вчера, 09:14

«Рома» планирует взять в аренду нападающего «Вест Хэма» .

Итальянский клуб согласовал условия предполагаемого сотрудничества с футболистом, но лондонцы не намерены расставаться с игроком таким образом. «Молотобойцы» готовы обсудить с потенциальным покупателем полноценный трансфер итальянца.

Ранее римский коллектив усилился экс-полузащитником «Лиона».