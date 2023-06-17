Стало известно, за какую сумму «Ювентус» готов продать Кьезу

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вчера, 08:28

Нападающий , вероятно, покинет «Ювентус» этим летом.

Футболист требует повышения зарплаты с 5 миллионов евро до 8 млн, но туринцы не считают, что это необходимо. «Бьянконери» готовы расстаться с игроком за 40 миллионов евро. Соглашение Кьезы с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года.