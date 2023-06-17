Стало известно, за какую сумму «Ювентус» готов продать Кьезу

Нападающий Федерико Кьеза, вероятно, покинет «Ювентус» этим летом.
Футболист требует повышения зарплаты с 5 миллионов евро до 8 млн, но туринцы не считают, что это необходимо. «Бьянконери» готовы расстаться с игроком за 40 миллионов евро. Соглашение Кьезы с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года.
Ранее сообщалось, что на нападающего претендует клуб из АПЛ.
Хвича играл за миллион и стал лучшим игроком Лиги, Кьеза ничего особенного не показал - требует 8 миллионов - интересная арифметика. После травмы вообще потерялся.
Ну а так что, на мой непрофессиональный взгляд, Кьеза просто таким методом решил покинуть проблемный клуб, с которым ему не повезло даже чемпионом Италии стать. Тут еще вопрос, кто его купит за 40 млн? Он на 40+ млн играл в последний раз полтора года назад.
Хвича играл за миллион и стал лучшим игроком Лиги, Кьеза ничего особенного не показал - требует 8 миллионов - интересная арифметика. После травмы вообще потерялся.
Ну а так что, на мой непрофессиональный взгляд, Кьеза просто таким методом решил покинуть проблемный клуб, с которым ему не повезло даже чемпионом Италии стать. Тут еще вопрос, кто его купит за 40 млн? Он на 40+ млн играл в последний раз полтора года назад.
Что касается самого Кьезы, так он провел на поле в СерииА в этом сезоне 844 минуты, это грубо говоря неполные 10 игр, и сделал за это время 7 результативных действий (2 гола 5 голевых), и это с учетом того, что после травмы крестов он еще не набрал достаточную форму.
Думаю если Кьеза уйдет в более атакующую команду, его результативные действия возрастут! Стоит ли ему уезжать из Италии думаю нет, лучше при возможности уйти в Интер или Милан. Кьеза же не чистый вингер, он может отлично играть и АПЗ,и как "восьмерка" разгонять атаки из глубины, с его то шикарным пасом! В Интере в паре с Бареллой был бы отличный центр. Тем более что слева у Интера вообще нет толкового вингера, там Димарко закрывает весь фланг, а от Карреры они вроде как хотят избавиться, правда у Интера проблемы с финансами, не думаю что они согласятся купить его за сорокет.
Что касается самого Кьезы, так он провел на поле в СерииА в этом сезоне 844 минуты, это грубо говоря неполные 10 игр, и сделал за это время 7 результативных действий (2 гола 5 голевых), и это с учетом того, что после травмы крестов он еще не набрал достаточную форму.
Думаю если Кьеза уйдет в более атакующую команду, его результативные действия возрастут! Стоит ли ему уезжать из Италии думаю нет, лучше при возможности уйти в Интер или Милан. Кьеза же не чистый вингер, он может отлично играть и АПЗ,и как "восьмерка" разгонять атаки из глубины, с его то шикарным пасом! В Интере в паре с Бареллой был бы отличный центр. Тем более что слева у Интера вообще нет толкового вингера, там Димарко закрывает весь фланг, а от Карреры они вроде как хотят избавиться, правда у Интера проблемы с финансами, не думаю что они согласятся купить его за сорокет.