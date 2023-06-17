Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Стало известно, за какую сумму «Ювентус» готов продать Кьезу

вчера, 08:28

Нападающий Федерико Кьеза, вероятно, покинет «Ювентус» этим летом.

Футболист требует повышения зарплаты с 5 миллионов евро до 8 млн, но туринцы не считают, что это необходимо. «Бьянконери» готовы расстаться с игроком за 40 миллионов евро. Соглашение Кьезы с «Ювентусом» рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что на нападающего претендует клуб из АПЛ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиПСЖ может подписать нападающего «Бенфики»
Сегодня, 09:01
Официально«Эвертон» готов продать Пикфорда в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 08:21
СлухиКулибали может перейти в «Аль-Хиляль»
Вчера, 23:27
Слухи«Реал» договорился об аренде Хоселу
Вчера, 21:57
Слухи«Барселона» согласовала с Роке условия личного контракта
Вчера, 20:37
Слухи«Астон Вилла» интересуется Артуром Мело
Вчера, 19:46
Сортировать
Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:10
Так себе из него ЦП, а армянин и турок именно эти позиции и закрывают. Он всё-таки фланговый игрок по своей сути.
A.S.A
A.S.A ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 17:22
Так я и дополнил, что Кьеза не только левый вингер,но еще и АПЗ!!! Если я не ошибаюсь, то через год заканчиваются контракты у Мхитаряна и Чалханоглу, так вот Кьеза модет закрыть позицию....
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 16:31
Откуда в схеме Индзаги взялся вингер? Там есть латерали, которые и закрывают бровки.
Роль восьмёрки для Кьезы очень сомнительна.
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 13:57
Если клуб из АПЛ претендует, то сумму можно поднять на 15-20 млн без проблем
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:51
В чём именно это проявилось?
ballak144
ballak144 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 09:41
Он еще и с обеих ног бьет
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:08, ред.
Если честно, не считаю что Кьеза провалил сезон. Да, от него ждали и ждут большего, ну или хотя бы того что он показывал играя за Фиорентину, но там и игровой стиль другой, у Аллегри мало кто показывает хороший результативный сезон, т.к. стиль у него более оборонительный, забил гол и сушат игру.

Что касается самого Кьезы, так он провел на поле в СерииА в этом сезоне 844 минуты, это грубо говоря неполные 10 игр, и сделал за это время 7 результативных действий (2 гола 5 голевых), и это с учетом того, что после травмы крестов он еще не набрал достаточную форму.

Думаю если Кьеза уйдет в более атакующую команду, его результативные действия возрастут! Стоит ли ему уезжать из Италии думаю нет, лучше при возможности уйти в Интер или Милан. Кьеза же не чистый вингер, он может отлично играть и АПЗ,и как "восьмерка" разгонять атаки из глубины, с его то шикарным пасом! В Интере в паре с Бареллой был бы отличный центр. Тем более что слева у Интера вообще нет толкового вингера, там Димарко закрывает весь фланг, а от Карреры они вроде как хотят избавиться, правда у Интера проблемы с финансами, не думаю что они согласятся купить его за сорокет.
shlomo2
shlomo2
вчера в 08:41, ред.
Надо продавать. Кьеза просит зарплату соответствующую его статусу звезды. Проблема в том, что она и близко не отражает уровень его игры. Так что пусть идет лесом с такими запросами. От наемников надо избавляться.

Хвича играл за миллион и стал лучшим игроком Лиги, Кьеза ничего особенного не показал - требует 8 миллионов - интересная арифметика. После травмы вообще потерялся.

Ну а так что, на мой непрофессиональный взгляд, Кьеза просто таким методом решил покинуть проблемный клуб, с которым ему не повезло даже чемпионом Италии стать. Тут еще вопрос, кто его купит за 40 млн? Он на 40+ млн играл в последний раз полтора года назад.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:38
Плохо сыграл в этом сезоне,сумма завышена.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 