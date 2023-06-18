Скауты трёх топ-лиг просматривали Тикнизяна и Сперцяна

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вчера, 14:33

На матче отбора к Евро-2024 между сборным Армении и Уэльса присутствовали скауты команд АПЛ , Бундеслиги и Серии А.

Они просматривали футболистов сборной Армении — («Краснодар») и («Локомотив»).