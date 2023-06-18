Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиОтбор ЧЕ-2024

Скауты трёх топ-лиг просматривали Тикнизяна и Сперцяна

вчера, 14:33
УэльсЛоготип футбольный клуб Уэльс2 : 4Логотип футбольный клуб АрменияАрменияМатч завершен

На матче отбора к Евро-2024 между сборным Армении и Уэльса присутствовали скауты команд АПЛ, Бундеслиги и Серии А.

Они просматривали футболистов сборной Армении — Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Урал» сделал официальное предложение по аренде Марадишвили
Сегодня, 16:33
СлухиСтали известны два клуба, в которые может перейти Глушаков
Сегодня, 14:23
Слухи«Рома» хотела подписать Сафонова. Владельцы из США отказались от трансфера
Сегодня, 10:32
Британский журналист сообщил, что Чалова хотели купить клубы АПЛ
Вчера, 22:59
В «Рубине» работают над трансфером защитника «Спартака» Рыбуса
Вчера, 20:58
СлухиИгнатьев продолжит карьеру в «Сочи»
Вчера, 19:59
Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:08
Скауты просматривают многих игроков, но это ничего не значит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:07, ред.
Про трансферы Сперцяна уже столько написано...что четырёхтомник Толстого позавидует...
Был бы столь уровневый игрок ....давно бы как Хвича ....бороздил бы бескрайние поля топ-5..
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00
Самый востребованный из армян - это Эдик Сперцян...)
Futurista
Futurista
вчера в 14:41
Армян все смотрят и никто не берёт...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 