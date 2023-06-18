Скауты трёх топ-лиг просматривали Тикнизяна и Сперцяна

На матче отбора к Евро-2024 между сборным Армении и Уэльса присутствовали скауты команд АПЛ, Бундеслиги и Серии А.
Они просматривали футболистов сборной Армении — Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).
На матче отбора к Евро-2024 между сборным Армении и Уэльса присутствовали скауты команд АПЛ, Бундеслиги и Серии А.
Они просматривали футболистов сборной Армении — Эдуарда Сперцяна («Краснодар») и Наира Тикнизяна («Локомотив»).
Был бы столь уровневый игрок ....давно бы как Хвича ....бороздил бы бескрайние поля топ-5..
Был бы столь уровневый игрок ....давно бы как Хвича ....бороздил бы бескрайние поля топ-5..