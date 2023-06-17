В «Кадисе» прокомментировали возможный переход Бонгонды в «Спартак»

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино рассказал о том, что клуб отказался продавать нападающего Тео Бонгонду в «Спартак».
Если футболист стоит денег, то это хороший футболист. А если это хороший футболист, то он пригодится «Кадису». Ослабление команды ради минимального прироста капитала того не стоит. Я не буду ослаблять команду ради денег, которые не помогут команде расти.
Предложение, которое мы за него получили — это какая‑то шутка по сравнению с тем, как мы его оцениваем и что он дает «Кадису».
А как с Кадисом не шутить...они сами по себе анекдот....
Они за все свои 112 лет ни разу не продали игрока дороже 5-ти с половиной миллионов....а теперь хотят чтоб им Спартак десятку чтоль заплатил???
Шутников пусть в зеркале ищут....
А как с Кадисом не шутить...они сами по себе анекдот....
Они за все свои 112 лет ни разу не продали игрока дороже 5-ти с половиной миллионов....а теперь хотят чтоб им Спартак десятку чтоль заплатил???
Шутников пусть в зеркале ищут....