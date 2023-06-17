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В «Кадисе» прокомментировали возможный переход Бонгонды в «Спартак»

вчера, 16:06

Президент «Кадиса» Мануэль Вискаино рассказал о том, что клуб отказался продавать нападающего Тео Бонгонду в «Спартак».

Если футболист стоит денег, то это хороший футболист. А если это хороший футболист, то он пригодится «Кадису». Ослабление команды ради минимального прироста капитала того не стоит. Я не буду ослаблять команду ради денег, которые не помогут команде расти.

Предложение, которое мы за него получили — это какая‑то шутка по сравнению с тем, как мы его оцениваем и что он дает «Кадису».

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Все комментарии
tf28ntn54vtt
tf28ntn54vtt
вчера в 20:20
Кадис спартаку: я что, какая-то шутка для тебя?)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:25, ред.
Что то зарвался этот президент...
А как с Кадисом не шутить...они сами по себе анекдот....
Они за все свои 112 лет ни разу не продали игрока дороже 5-ти с половиной миллионов....а теперь хотят чтоб им Спартак десятку чтоль заплатил???
Шутников пусть в зеркале ищут....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:02
Опять Спартак смешит Европу 🤣....
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:00
Ну вот и всё. Бабки на лавочке, семечки закончились !)
Futurista
Futurista
вчера в 16:47
Оставьте себе этого ноунейма...шуток больше не будет)...
Гость
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