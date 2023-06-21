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Гендиректор «Спартака» рассказал о трансферных планах клуба

вчера, 15:58

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции сообщил о трансферных планах клуба, а также ответил на вопрос про возможное получение нападающим Квинси Промесом российского паспорта.

Есть ли движение в сторону получения Квинси Промесом российского гражданства? Моё понимание таково: решение о получении паспорта — решение самого игрока. Если он примет его, если будет желание, мы окажем посильную помощь и поддержку. Клуб не является участником процедуры.

Какие позиции клуб хочет усилить? Сколько ждать трансферов? Мы доверяем тем игрокам и тренерскому штабу, что у нас есть. Не ожидаем радикальных изменений и революции, большого количества трансферов не будет. Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов. Мы говорим о 2-3 позициях, которые могут быть усилены. Они одобрены тренерским штабом. Может быть, будут сюрпризы. К сожалению, жизнь подкидывает нам задачи. Травму получил Тавареш, раздумываем, нужно ли усиление этой позиции.

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Все комментарии
Vadik
Vadik
вчера в 17:58
Ни на один вопрос четкого ответа нет. Значит ничего не будет.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:54
3 позиции? это уже половина позиций на поле
makkie
makkie
вчера в 17:46
Похоже никого не будет, либо подпишем максимум Горшкова из Крыльев
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:21, ред.
1. "Мы доверяем тем игрокам и тренерскому штабу, что у нас есть..."
2. "Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов"
Мну предельно ясно всё, только хочется, по своей малограмотности и слабой "погружённости в тему" уточнить:
а). В связи с новыми веяниями в административном штабе красно - белых, что будет считаться "высоким результатом"?
б). За "сюрпризы"... Они будут регулярными, на всём спартаковском пути, под чутким, новым руководством, как остановки электрички или точечные, как приход Деда Мороза в новогоднюю ночь с неизвестными подарками-сюрпризами?
в). Чтобы не гадать о мощи 2-3 "усилителей позиций"...., Сколько планируется выделить деньги под это мероприятие? (В "твёрдой валюте"))
г). По Таверешу и "раздумьям" "нужно ли усиление этой позиции"? Предлагаю поставить этот вопрос на всеспартаковское голосование! Лично мое мнение позицию усиливать не надо - больше места будет на поляне, больше возможности на манёвры и раскрытие вышеуказанного "потенциала"... Хотя...., как эконом-вариант можно пригласить Глушакова, Комбарова, Кутепова....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:48
Лучше бы просто промолчал
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:46
Очередной никто высказался ни о чем
Jocket
Jocket
вчера в 16:39
Зачем трансферы, лучше потратить деньги на защиту Промеса от тюрьмы.
ee3k79743ch9
ee3k79743ch9
вчера в 16:38
Какое может быть гражданство уголовнику?
scy44j4dzgav
scy44j4dzgav
вчера в 16:08
Ещё бы на деле было так красиво
Гость
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