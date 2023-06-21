Гендиректор «Спартака» рассказал о трансферных планах клуба

Генеральный директор «Спартака» во время пресс-конференции сообщил о трансферных планах клуба, а также ответил на вопрос про возможное получение нападающим Квинси Промесом российского паспорта.

Есть ли движение в сторону получения Квинси Промесом российского гражданства? Моё понимание таково: решение о получении паспорта — решение самого игрока. Если он примет его, если будет желание, мы окажем посильную помощь и поддержку. Клуб не является участником процедуры.

Какие позиции клуб хочет усилить? Сколько ждать трансферов? Мы доверяем тем игрокам и тренерскому штабу, что у нас есть. Не ожидаем радикальных изменений и революции, большого количества трансферов не будет. Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов. Мы говорим о 2-3 позициях, которые могут быть усилены. Они одобрены тренерским штабом. Может быть, будут сюрпризы. К сожалению, жизнь подкидывает нам задачи. Травму получил Тавареш, раздумываем, нужно ли усиление этой позиции.