Гендиректор «Спартака» рассказал о трансферных планах клуба

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев во время пресс-конференции сообщил о трансферных планах клуба, а также ответил на вопрос про возможное получение нападающим Квинси Промесом российского паспорта.
Есть ли движение в сторону получения Квинси Промесом российского гражданства? Моё понимание таково: решение о получении паспорта — решение самого игрока. Если он примет его, если будет желание, мы окажем посильную помощь и поддержку. Клуб не является участником процедуры.
Какие позиции клуб хочет усилить? Сколько ждать трансферов? Мы доверяем тем игрокам и тренерскому штабу, что у нас есть. Не ожидаем радикальных изменений и революции, большого количества трансферов не будет. Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов. Мы говорим о 2-3 позициях, которые могут быть усилены. Они одобрены тренерским штабом. Может быть, будут сюрпризы. К сожалению, жизнь подкидывает нам задачи. Травму получил Тавареш, раздумываем, нужно ли усиление этой позиции.
2. "Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов"
Мну предельно ясно всё, только хочется, по своей малограмотности и слабой "погружённости в тему" уточнить:
а). В связи с новыми веяниями в административном штабе красно - белых, что будет считаться "высоким результатом"?
б). За "сюрпризы"... Они будут регулярными, на всём спартаковском пути, под чутким, новым руководством, как остановки электрички или точечные, как приход Деда Мороза в новогоднюю ночь с неизвестными подарками-сюрпризами?
в). Чтобы не гадать о мощи 2-3 "усилителей позиций"...., Сколько планируется выделить деньги под это мероприятие? (В "твёрдой валюте"))
г). По Таверешу и "раздумьям" "нужно ли усиление этой позиции"? Предлагаю поставить этот вопрос на всеспартаковское голосование! Лично мое мнение позицию усиливать не надо - больше места будет на поляне, больше возможности на манёвры и раскрытие вышеуказанного "потенциала"... Хотя...., как эконом-вариант можно пригласить Глушакова, Комбарова, Кутепова....
2. "Нынешний состав имеет потенциал добиваться высоких результатов"
Мну предельно ясно всё, только хочется, по своей малограмотности и слабой "погружённости в тему" уточнить:
а). В связи с новыми веяниями в административном штабе красно - белых, что будет считаться "высоким результатом"?
б). За "сюрпризы"... Они будут регулярными, на всём спартаковском пути, под чутким, новым руководством, как остановки электрички или точечные, как приход Деда Мороза в новогоднюю ночь с неизвестными подарками-сюрпризами?
в). Чтобы не гадать о мощи 2-3 "усилителей позиций"...., Сколько планируется выделить деньги под это мероприятие? (В "твёрдой валюте"))
г). По Таверешу и "раздумьям" "нужно ли усиление этой позиции"? Предлагаю поставить этот вопрос на всеспартаковское голосование! Лично мое мнение позицию усиливать не надо - больше места будет на поляне, больше возможности на манёвры и раскрытие вышеуказанного "потенциала"... Хотя...., как эконом-вариант можно пригласить Глушакова, Комбарова, Кутепова....