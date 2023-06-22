Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Агент Лички рассказал, перейдут ли в «Динамо» некоторые игроки «Оренбурга»

вчера, 16:44

Анатолий Николаев, агент нового главного тренера «Динамо» Марцела Лички, рассказал, перейдут ли в стан «бело-голубых» некоторые футболисты «Оренбурга», где раньше трудился специалист.

Нет, брать никого из «Оренбурга» Марцел не будет. Он настроен совместно со спортивным руководством клуба обсуждать эти моменты. У Лички пока стоит одна задача — познакомиться со всеми в «Динамо».

По поводу трансферов надо спрашивать у руководства клуба. Личка в плане подписаний всегда спокоен — ему нравятся футболисты «Динамо», поэтому есть свои личные мысли на каждого из них. «Этого игрока хочу, а этого нет» — такое совсем не про Марцела Личку.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Зенита» может продолжить карьеру в Турции
Сегодня, 16:53
Ломаев оценил слухи о возможном переходе в «Зенит» или «Рубин»
Сегодня, 16:37
Слухи«Фламенго» хочет подписать защитника ЦСКА
Вчера, 23:23
СлухиСперцян может перейти в «Манчестер Сити» или «Интер»
Вчера, 22:12
В ЦСКА подтвердили, что Марио Фернандес вернётся в клуб
Вчера, 17:07
Европейские клубы интересуются Помазуном
Вчера, 12:48
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:45
надо вначале хорошенько осмотреться
alexgurzan
alexgurzan ответ 4mvu7wejbfeq (раскрыть)
вчера в 20:00
.
4mvu7wejbfeq
4mvu7wejbfeq
вчера в 20:00
Надо и себе тоже агента завести, а то без него и на работу скоро брать не будут.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:33
Второе предложение сразу ставит под сомнение категоричность первого.Вот так у нас "еврозайцы" ведут политику всюду-"ни словечка в простоте"!
Capral
Capral
вчера в 17:30
Если откровенно- впервые такое слышу, чтобы тренер никого не привёл с собой из прошлой команды. Значит имеет сведения о пополнении со стороны.
Когда Бесков перешел в Спартак в 1977г., он перетащил из ДИНАМО Гаврилова и Павленко.
Вобщем, для начала- надо укрепить защиту, и я не сомневаюсь, что разговоры тренера с руководством ведутся...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:12
Ну правильно,совсем Оренбург не надо разорять!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 