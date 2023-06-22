Агент Лички рассказал, перейдут ли в «Динамо» некоторые игроки «Оренбурга»

Анатолий Николаев, агент нового главного тренера «Динамо» , рассказал, перейдут ли в стан «бело-голубых» некоторые футболисты «Оренбурга», где раньше трудился специалист.

Нет, брать никого из «Оренбурга» Марцел не будет. Он настроен совместно со спортивным руководством клуба обсуждать эти моменты. У Лички пока стоит одна задача — познакомиться со всеми в «Динамо».

По поводу трансферов надо спрашивать у руководства клуба. Личка в плане подписаний всегда спокоен — ему нравятся футболисты «Динамо», поэтому есть свои личные мысли на каждого из них. «Этого игрока хочу, а этого нет» — такое совсем не про Марцела Личку.