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ЦСКА не продал «Зениту» Помазуна

вчера, 11:32

«Зенит» хотел приобрести вратаря ЦСКА Илью Помазуна.

«Армейцы» ответили отказом. Москвичи надеялись получить за игрока 6 миллионов евро, петербуржцы предлагали 2 млн. ЦСКА решил взять паузу в переговорах, но клуб с берегов Невы сообщил о потере интереса к голкиперу.

В прошлом сезоне РПЛ Помазун выступал за «Урал» на правах аренды.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 04:49
пропал бы он в Зените
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:06
Самому то не смешно?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:30
Всё копеечка к копеечке...чай не частные коммерсанты транжирные какие нибудь...
Всё подотчётно....экономия - второе имя Зенита...

Кстати что с Бруну то не так???
Прямо напугали меня....
Не поленился полез в Трансфермаркт.....оказалось всё норм...
При стоимости в 18 млн был куплен Зенитом за 22...
При достижении 32-х лет...взяв 3 титула...при стоимости 6,5 млн был продан за 5,5....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:03
"Зенит экономный" звучит примерно как "Мария Магдалина целолмудренная". Очень убедительно!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:02
Это точно. Зенит лучше продаст 22-х милионного Бруну Алвеша за 2 млн и свою рачительность покажет.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:53
Все....Помазун не продается.....
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 15:53
средненький вратарь.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:58
Надо было в рублях считать,до пятидесяти тысяч.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:40
Зенит экономный...
Он не может себе позволить двухмиллионного игрока за шесть...
Он не торгует пентхаусами в амстердамах...)))
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 13:35
морочат голову Помазуну и себе не нужен и другим не ням
альсато
альсато
вчера в 12:34
как на овощном рынке...сколько стоят помидоры?..600-от!...а за 200-ти продашь?..нет!...нууу...тогда и на хрен не нужны)))))
stasil2
stasil2
вчера в 12:23
Есть женская логика, а есть логика Соккера. Зенит потерял интерес к игроку, ЦСКА не продал Помазуна (сильный поступок). Открою тайну (инсайд) Помазуна хотели купить, чтобы отправить в Урал за 50000 рублей.
Сп62
Сп62
вчера в 11:51
Оставте его в аренде в Урале. Все будут довольны.
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