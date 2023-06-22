ЦСКА не продал «Зениту» Помазуна

«Зенит» хотел приобрести вратаря ЦСКА Илью Помазуна.
«Армейцы» ответили отказом. Москвичи надеялись получить за игрока 6 миллионов евро, петербуржцы предлагали 2 млн. ЦСКА решил взять паузу в переговорах, но клуб с берегов Невы сообщил о потере интереса к голкиперу.
В прошлом сезоне РПЛ Помазун выступал за «Урал» на правах аренды.
Всё подотчётно....экономия - второе имя Зенита...
Кстати что с Бруну то не так???
Прямо напугали меня....
Не поленился полез в Трансфермаркт.....оказалось всё норм...
При стоимости в 18 млн был куплен Зенитом за 22...
При достижении 32-х лет...взяв 3 титула...при стоимости 6,5 млн был продан за 5,5....
Всё подотчётно....экономия - второе имя Зенита...
Кстати что с Бруну то не так???
Прямо напугали меня....
Не поленился полез в Трансфермаркт.....оказалось всё норм...
При стоимости в 18 млн был куплен Зенитом за 22...
При достижении 32-х лет...взяв 3 титула...при стоимости 6,5 млн был продан за 5,5....
Он не может себе позволить двухмиллионного игрока за шесть...
Он не торгует пентхаусами в амстердамах...)))
Он не может себе позволить двухмиллионного игрока за шесть...
Он не торгует пентхаусами в амстердамах...)))