ЦСКА не продал «Зениту» Помазуна

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вчера, 11:32

«Зенит» хотел приобрести вратаря ЦСКА .

«Армейцы» ответили отказом. Москвичи надеялись получить за игрока 6 миллионов евро, петербуржцы предлагали 2 млн. ЦСКА решил взять паузу в переговорах, но клуб с берегов Невы сообщил о потере интереса к голкиперу.