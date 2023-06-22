Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Европейские клубы интересуются Помазуном

вчера, 12:48

Голкипер ЦСКА Илья Помазун интересен европейским клубам. Об этом рассказал агент футболиста Алексей Николаев.

Насколько информация о возможном переходе в «Зенит» соответствует действительности? Не хотел бы комментировать эти вопросы. Можно будет говорить только тогда, когда есть факт самого предложения. Данную информацию может прокомментировать, скорее всего, только тот, кто ее публиковал.

Скажу лишь, что Илья очень прибавил за счет игровой практики, он показал, на что способен, когда ему дают возможность себя проявить. Тем более, буквально две недели назад мы начали получать интерес к Илье из-за рубежа. Речь идет о Германии и Испании. Наши друзья сейчас работают, но с учетом общей ситуации появление интереса в сторону российского футболиста — очень важный показатель для нас.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЗащитник «Зенита» может продолжить карьеру в Турции
Сегодня, 16:53
Ломаев оценил слухи о возможном переходе в «Зенит» или «Рубин»
Сегодня, 16:37
Слухи«Фламенго» хочет подписать защитника ЦСКА
Вчера, 23:23
СлухиСперцян может перейти в «Манчестер Сити» или «Интер»
Вчера, 22:12
В ЦСКА подтвердили, что Марио Фернандес вернётся в клуб
Вчера, 17:07
Агент Лички рассказал, перейдут ли в «Динамо» некоторые игроки «Оренбурга»
Вчера, 16:44
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 16:22
хоть бы не подрались из-за него Германия с Испанией !
альсато
альсато ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:24
ха ха...у нас был парень-ничего не забил (за сезон)-протер всю лавку (запасных), но по окончании сезона уехал в ЦСКА!!!)))))
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:09
У меня другое мнение. В некоторых матчах выступил просто блестяще, а в остальных на уровне.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:56
Чтото как то не особо верится в эту информацию!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:54, ред.
Как-то сильно я сомневаюсь в этой новости. Ничего выдающегося он не представляет...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 