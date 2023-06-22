Европейские клубы интересуются Помазуном

Голкипер ЦСКА интересен европейским клубам. Об этом рассказал агент футболиста Алексей Николаев.

Насколько информация о возможном переходе в «Зенит» соответствует действительности? Не хотел бы комментировать эти вопросы. Можно будет говорить только тогда, когда есть факт самого предложения. Данную информацию может прокомментировать, скорее всего, только тот, кто ее публиковал.

Скажу лишь, что Илья очень прибавил за счет игровой практики, он показал, на что способен, когда ему дают возможность себя проявить. Тем более, буквально две недели назад мы начали получать интерес к Илье из-за рубежа. Речь идет о Германии и Испании. Наши друзья сейчас работают, но с учетом общей ситуации появление интереса в сторону российского футболиста — очень важный показатель для нас.