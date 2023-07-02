«Ман Сити» может подписать Де Йонга после ухода Гюндогана

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вчера, 14:59

Полузащитник «Барселоны» находится в сфере интересов «Манчестер Сити».

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен усилить команду новым хавбеком, так как ранее клуб покинул Илкай Гюндоган, также чемпионы Англии отказались от подписания Деклана Райса из «Вест Хэма».

У 26-летнего голландца остаётся 3 года по действующему контракту с каталонцами, он не торопится покидать «сине-гранатовых». Футболистом также доволен наставник «Барсы» Хави. Тем не менее, как известно, у клуба сложное финансовое положение. Отмечается, что за Де Йонга потребуют до 90 млн фунтов.