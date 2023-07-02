«Ювентус» снова заинтересовался Берарди

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди попал в сферу интересов «Ювентуса».
Сообщается, что туринцы ищут замену ушедшему ранее из клуба Анхелю Ди Марии. Отмечается, что «бьянконери» всерьёз рассматривали возможность приобретения форварда «чёрно-зелёных» в прошлом году. Ранее от перехода Берарди отказался «Лацио» из-за трансферной цены в размере 30 млн евро.
Помочь убедить футболиста перейти в «Юве» может приход его бывшего одноклубника Франческо Маньянелли, который вошёл в тренерский штаб Массимилиано Аллегри.
Берарди шикарный игрок, который засиделся в скромном Сассуоло!!! Двуногий игрок благодаря чему может играть как левого, так и правого вингера, с хорошим ударом, хорошо продвигает мяч вперед, вообщем вот это будет хорошее усиление!
Самое интересное в этой истории это то, что когда-то половина прав на Доменико принадлежа Ювентусу, но те не разглядели в нем талант и продали свои 50% Сассуоло, которые так же владели остатками прав на игрока!
И Берарди шикарно раскрылся в системе Эусебио Ди Франческо, как часть взрывной контратакующей машины! Берарди это такой игрок атаки, который не зависит от тактики и одинаково опасен в каждой фазе игры, главное чтобы Макс Аллегри не вгонял его в тактические рамки оборонительного футбола, при такой тактике толку от Берарди не будет.
Берарди шикарный игрок, который засиделся в скромном Сассуоло!!! Двуногий игрок благодаря чему может играть как левого, так и правого вингера, с хорошим ударом, хорошо продвигает мяч вперед, вообщем вот это будет хорошее усиление!
Самое интересное в этой истории это то, что когда-то половина прав на Доменико принадлежа Ювентусу, но те не разглядели в нем талант и продали свои 50% Сассуоло, которые так же владели остатками прав на игрока!
И Берарди шикарно раскрылся в системе Эусебио Ди Франческо, как часть взрывной контратакующей машины! Берарди это такой игрок атаки, который не зависит от тактики и одинаково опасен в каждой фазе игры, главное чтобы Макс Аллегри не вгонял его в тактические рамки оборонительного футбола, при такой тактике толку от Берарди не будет.