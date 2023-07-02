«Ювентус» снова заинтересовался Берарди

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вчера, 12:48

Нападающий «Сассуоло» попал в сферу интересов «Ювентуса».

Сообщается, что туринцы ищут замену ушедшему ранее из клуба Анхелю Ди Марии. Отмечается, что «бьянконери» всерьёз рассматривали возможность приобретения форварда «чёрно-зелёных» в прошлом году. Ранее от перехода Берарди отказался «Лацио» из-за трансферной цены в размере 30 млн евро.

Помочь убедить футболиста перейти в «Юве» может приход его бывшего одноклубника Франческо Маньянелли, который вошёл в тренерский штаб Массимилиано Аллегри.