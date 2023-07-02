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«Ювентус» снова заинтересовался Берарди

вчера, 12:48

Нападающий «Сассуоло» Доменико Берарди попал в сферу интересов «Ювентуса».

Сообщается, что туринцы ищут замену ушедшему ранее из клуба Анхелю Ди Марии. Отмечается, что «бьянконери» всерьёз рассматривали возможность приобретения форварда «чёрно-зелёных» в прошлом году. Ранее от перехода Берарди отказался «Лацио» из-за трансферной цены в размере 30 млн евро.

Помочь убедить футболиста перейти в «Юве» может приход его бывшего одноклубника Франческо Маньянелли, который вошёл в тренерский штаб Массимилиано Аллегри.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:16
Он станет ещё скучнее, если к примеру меняешь креативного Ди Марию, на прямолинейного Берарди.
A.S.A
A.S.A ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 18:12
Возможно Вы и правы, есть такие игроки "одной" команды, но пока не попробует свои силы в ТОП клубе, мы об этом не узнаем! Одно вызывает опасения для перехода в Юве, это скучный футбол Макса Аллегри....
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 18:04
Не игрок он для топ-клубов. Прямолинейный средний футболист, которому только и играть в таких командах как Сассуоло.
A.S.A
A.S.A ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 18:00
Чем он сбитый? Да, он сейчас не такой результативный как при Ди Франческо, и я объяснил с чем это связано.... когда Сассуоло покинул Ди Фра, результативность Берарди тоже упала, но там Якини вгонял игрока в тактические грани, далее при Де Дзебри Берарди снова ожил, потому, что футбол у Де Дзебри был таким же скоростным как и у Ди Франческо, с такой тактике Доменико чувствует себя как рыба в воде!!! У Диониса Берарди тоже главное орудие, но сейчас Сассуоло катает немного в другом стиле, и тут результативность команды упала, а в прошлом сезоне Скамакка и Берарди отлично отстрелялись....но Скамакка ушел, а арендованный у Интера Пинамонти вообще не подошел в пару к Доменику....ну и травм много было по ходу сезона, в этом плане соглашусь, в прошедшем сезоне он был "сбитый")))) но все же не стоит списывать его со счетов
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 17:53, ред.
Какого высокого уровня? Игрок который не умеет больше ничего кроме как смещаться с фланга в центр, что бы ударить с левой ноги. Прямолинейный игрок. Первый парень на деревне, который никому не нужен из топов. Но при этом, до того же Ди Натале в Удине или Синьори в Болонье, ему как до луны. Бесплатно может и возьмут его для ротации, а так что бы платить за него - нет.
Grizly88
Grizly88 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:41
Да бред, он уже сбитый летчик
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:25
Думаю что Вы преувеличиваете ораторские способности представителей Ювентуса.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 17:25
Многим определённо бы пригодился, он футболист высокого уровня.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:23, ред.
А вот это уже отличный ход мыслей со стороны старушки!

Берарди шикарный игрок, который засиделся в скромном Сассуоло!!! Двуногий игрок благодаря чему может играть как левого, так и правого вингера, с хорошим ударом, хорошо продвигает мяч вперед, вообщем вот это будет хорошее усиление!

Самое интересное в этой истории это то, что когда-то половина прав на Доменико принадлежа Ювентусу, но те не разглядели в нем талант и продали свои 50% Сассуоло, которые так же владели остатками прав на игрока!

И Берарди шикарно раскрылся в системе Эусебио Ди Франческо, как часть взрывной контратакующей машины! Берарди это такой игрок атаки, который не зависит от тактики и одинаково опасен в каждой фазе игры, главное чтобы Макс Аллегри не вгонял его в тактические рамки оборонительного футбола, при такой тактике толку от Берарди не будет.
Catenaccio_86
Catenaccio_86
вчера в 16:02
Да кому он нужен. Звезда середняков, прямолинейный игрок.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:50
Юве может уговорить кого хочет, но тут нужно очень захотеть....
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