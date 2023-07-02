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«Кардифф» работает над трансфером Эджуке

вчера, 11:37

«Кардифф» хочет усилиться вингером Чидерой Эджуке. Напомним, нигериец имеет контракт с ЦСКА., но минувший сезон провёл на правах аренды в берлинской «Герте».

В прошедшем сезоне Бундеслиги Эджуке провёл 20 матчей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость 25-летнего игрока по Transfermarkt 5,5 миллионов евро.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 16:48
в РПЛ все будет ок
не забывай что там защита есть у большинства клубов, да и в целом игра в футбол)
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:02
Вот и ты ошибся Не НА КАНУНЕ, а сегодня 89 стукнуло. Все мы в чём то ОШИБАЕСЯ. Но старый Друг лучше новых двух. До встречи, сижу за столом.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 13:19
Спасибо дорогой, за доверие. Обнимаю, желаю здоровья накануне дня рождения.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:03
Извини меня старого ( на счёт Бистровича ) ты был абсолютно ПРАВ.
Яка припомнился, вот я и обмишулился. Будь здрав Дружище и поправляй меня когда увидишь промашку. Буду только рад.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:46
Он не только по игре нам не нужен, но и из-за его подлого обмана и отъезда после обещания остаться, когда у ВВФ игроков не хватало накануне сезона.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:38
Я почемуто думал что он станет хорошим игроком!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:30
В 20-ти матчах и всего 3 результативных передачи. не густо.
Такой Эджуке ЦСКА не нужен ))).
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 11:38
Нужно его продавать коняшкам, толку от него нет никакого
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