«Кардифф» работает над трансфером Эджуке

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вчера, 11:37

«Кардифф» хочет усилиться вингером . Напомним, нигериец имеет контракт с ЦСКА ., но минувший сезон провёл на правах аренды в берлинской «Герте».

В прошедшем сезоне Бундеслиги Эджуке провёл 20 матчей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость 25-летнего игрока по Transfermarkt 5,5 миллионов евро.