«Кардифф» работает над трансфером Эджуке

«Кардифф» хочет усилиться вингером Чидерой Эджуке. Напомним, нигериец имеет контракт с ЦСКА., но минувший сезон провёл на правах аренды в берлинской «Герте».
В прошедшем сезоне Бундеслиги Эджуке провёл 20 матчей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость 25-летнего игрока по Transfermarkt 5,5 миллионов евро.
не забывай что там защита есть у большинства клубов, да и в целом игра в футбол)
не забывай что там защита есть у большинства клубов, да и в целом игра в футбол)
Яка припомнился, вот я и обмишулился. Будь здрав Дружище и поправляй меня когда увидишь промашку. Буду только рад.
Яка припомнился, вот я и обмишулился. Будь здрав Дружище и поправляй меня когда увидишь промашку. Буду только рад.
Такой Эджуке ЦСКА не нужен ))).
Такой Эджуке ЦСКА не нужен ))).