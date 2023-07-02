«Динамо» и «Болонья» согласовали переход Моро

Полузащитник Никола Моро продолжит выступать за «Болонью».
Ранее футболист играл за итальянский клуб на правах аренды.
«Красно-синие» смогли договориться с «Динамо» о выкупе 50% прав на игрока.
Полузащитник Никола Моро продолжит выступать за «Болонью».
Ранее футболист играл за итальянский клуб на правах аренды.
«Красно-синие» смогли договориться с «Динамо» о выкупе 50% прав на игрока.
Жаль, терять такого игрока...
Жаль, терять такого игрока...
Можно сказать, коммерческий успех клуба.
Ну а Николе удачи, и спасибо что был с нами.
Можно сказать, коммерческий успех клуба.
Ну а Николе удачи, и спасибо что был с нами.