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«Динамо» и «Болонья» согласовали переход Моро

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macaflen
macaflen ответ fmkmbmp94d8r (раскрыть)
сегодня в 09:25
За трансфер Болонья платит по одним источникам 3 млн, по другим 6 млн + в случаи перепродажи игрока, Динамо получает 50% от суммы сделки
Capral
Capral
вчера в 22:24
Вот так вспоминаешь, какие игроки играли в прошлом сезоне в ДИНАМО, и только диву даешься- как же можно было с ними, всё п.......ть?!
Жаль, терять такого игрока...
fmkmbmp94d8r
fmkmbmp94d8r
вчера в 20:31
Хотелось бы более четкой ясности, в абсолютных цифрах, а не каких-то абстрактных 50 процентах прав.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:05
Странно, что с нами общаются
баск
баск
вчера в 19:30
Взять содержательные деньги за половину прав на игрока, приостановившего контракт- это очень неплохо..
Можно сказать, коммерческий успех клуба.

Ну а Николе удачи, и спасибо что был с нами.
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