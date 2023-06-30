В «Зените» меняется расстановка сил. Ду Кейрос попадёт в старт лишь при одном условии

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вчера, 21:08

Всё зависит от решений Клаудиньо, Вендела и Кузяева.

«Зенит» уже начинает работать с трансферами на опережение – еще зимой договорились о переходе опорника Ду Кейроса, а летом продолжили выжимать соки из «Коринтианса» – и забрали форварда Педро. Последний приедет в Россию по исполнении 18 лет – остальные новички в строю. Анализируем, на что могут рассчитывать новый бразилец, Густаво Мантуан, а вместе с ними – Матео Кассьерра и Роберт Ренан.

Густаво Мантуан – в диапазоне между козырем на скамейке и лидером основы

Центр поля «сине-бело-голубых» этим летом может сильно видоизмениться. Покинуть клуб могут сразу два топ-легионера. Вендел еще в субботу отказывался вернуться в расположение «Зенита» до стабилизации политической ситуации – позднее конфликт был урегулирован, но затем появился инсайд об интересе к полузащитнику со стороны «Фенербахче». Боссы турецкого коллектива готовы арендовать Вендела вместе с Малкомом – бразильский хавбек не планирует возвращаться в Россию, что подталкивает к разговорам о трансфере.

Помимо него уйти может и Клаудиньо – его ждут в Бразилии, интерес проявляется у «Фламенго». Боссы коллектива готовы выплатить питерцам компенсацию в 12 млн евро. За рубеж пробует отправиться и Далер Кузяев – у него есть вариант с «Бешикташем».

Проще говоря, «Зенит» к старту сезона может недосчитаться сразу трех игроков основы – и при таком раскладе Мантуан, очевидно, станет новым игроком стартовой обоймы. Густаво отлично проявил себя, выходя на замену. При этом получил шанс на финише прошлого чемпионата – и за три матча в старте забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

В любом случае, игровое время Густаво увеличится, а вот насколько – зависит от потерь «сине-бело-голубых» этим летом.

Ду Кейрос – осторожность не помешает

Прежде всего, большую роль играет фактор неизвестности – слишком много переменных могут повлиять на положение молодого опорника в команде. Те же трансферы Кузяева, Вендела или Клаудиньо не оставят Семаку выбора – Ду Кейрос будет чаще выходить в старте. При этом непонятны его сильные и слабые стороны, то, как он впишется в команду и сколько времени уйдет на адаптацию.

Если не брать в расчет исключительные сценарии развития событий, Ду Кейрос начнет сезон на скамейке. Массовый отток игроков центра поля вряд ли случится, кого-то да сохранят. При этом у Семака будут в распоряжении более подготовленный к российским реалиям Мантуан и русскоговорящий Александр Коваленко.

Александр Коваленко – тяжелое испытание грандом может сломить

До этого сценарий развития карьеры 19-летнего хавбека смотрелся максимально осмысленно. После первого сезона в РПЛ его подписывает на тот момент серебряный призер Премьер-Лиги «Сочи» — и оставляет игрока в более привычных условиях, отдав в «Крылья» на правах аренды. Там Александр обрастает мясом, набирается опыта – теперь это уже игрок основы, регулярно выходящий на поле.

Но вот трансфер в «Зенит» вызывает опасения за карьеру не оформившегося футболиста. Прежде всего, из-за уровня конкуренции. Прямо сейчас в заявке петербуржцев среди игроков центра поля – Барриос, Вендел, Ду Кейрос, Кузяев, Клаудиньо, Мантуан, Ерохин. Больше двух игроков на одну позицию (если брать «4-3-3»). И правят балл легионеры.

Ждать от Семака экспериментов вряд ли стоит – при таком раскладе дорога Коваленко до основы покажется очень тяжелой.

Матео Кассьерра – попытка номер 2

Прошлый сезон у колумбийца абсолютно точно не задался. Приобретая Матео у «Сочи», «Зенит» хотел получить топ-бомбардира, а на выходе довольствуется двумя мячами за сезон. В распоряжении Семака был еще один – и гораздо более результативный – нападающий: Иван Сергеев. 28-летний страйкер выбил за чемпионат уже 10 мячей, прибавив к ним 6 ассистов. И ввиду этого позиции Матео очень неустойчивы – все зависит от того, как Семак подходит к распределению ролей между игроками.

Если Кассьерру в предыдущем сезоне упорно ставили в основу потому, что хотели дать ему уверенность, то в следующей кампании аттракцион невиданной щедрости, вероятно, закроется – и тогда колумбийский бомбардир присядет на скамейку.

Если же наставник изначально рассматривает Сергеева в качестве козыря, которым лучше сыграть во втором тайме, то Матео продолжит выходить в старте. А дальше – уже вопрос его будущего в клубе. Очередной провал приведет к продаже. Перерождение – к сохранению места в клубе-чемпионе.

Роберт Ренан – перспективы превышают степень готовности

Уже на уровне РПЛ 19-летний центральный защитник начал часто допускать ошибки – и это при том, что он попадает в сферу интересов ведущих клубов Европы. Это больше вопрос готовности к высокому уровню сопротивления – на то, чтобы Роберт стал играть хладнокровнее, потребуется время. В этом плане защитнику повезло, что в команде много соотечественников, а в паре защитников выходит более опытный и спокойный Родригао – это облегчит адаптацию.

При этом сложно представить, что Семак усадит Ренана на скамейку и выпустит Чистякова/Алипа – это может произойти лишь вследствие необходимости ротации. Пока же фанатам «Зенита» придется потерпеть, пока молодой бразилец обрастет мясом и начнет играть более расчетливо.