Шкурин не останется в ЦСКА

Агент белорусского нападающего Ильи Шкурина высказался о будущем своего клиента.
Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты с трудоустройством футболиста. У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем, конкретнее сказать не могу. Европа, Азия или арабские страны? Пока тоже ничего не могу сказать.
Минувший сезон 23-летний Шкурин провёл в аренде в «Маккаби» Петах-Тиква. За израильский клуб он сыграл 33 матча, забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Достойная статистика в Израиле....
Хотя надо признать что Лига Леумит - название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола Израиля....это не высшая лига....
Достойная статистика в Израиле....
Хотя надо признать что Лига Леумит - название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола Израиля....это не высшая лига....
Нужен ли он ЦСКА ? Федотову виднее..
Нужен ли он ЦСКА ? Федотову виднее..