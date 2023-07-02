Шкурин не останется в ЦСКА

Агент белорусского нападающего высказался о будущем своего клиента.

Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты с трудоустройством футболиста. У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем, конкретнее сказать не могу. Европа, Азия или арабские страны? Пока тоже ничего не могу сказать.