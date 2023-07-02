Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Шкурин не останется в ЦСКА

вчера, 15:28

Агент белорусского нападающего Ильи Шкурина высказался о будущем своего клиента.

Илья хочет сменить страну, поэтому вместе с ЦСКА смотрим различные варианты с трудоустройством футболиста. У нас есть одно предложение по Шкурину, в этом направлении мы сейчас работаем, конкретнее сказать не могу. Европа, Азия или арабские страны? Пока тоже ничего не могу сказать.

Минувший сезон 23-летний Шкурин провёл в аренде в «Маккаби» Петах-Тиква. За израильский клуб он сыграл 33 матча, забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноЖивоглядов перешёл из «Локомотива» в «Пари НН»
Сегодня, 10:28 Фото
Официально«Пари НН» подписал Тихого
Сегодня, 09:29 Фото
Официально«Динамо» и «Болонья» согласовали переход Моро
Вчера, 18:30
Официально«Оренбург» не планирует продавать своих латиноамериканских игроков
Вчера, 15:02
Официально«Алания» подписала бывшего форварда «Торпедо»
Вчера, 09:20
В «Зените» меняется расстановка сил. Ду Кейрос попадёт в старт лишь при одном условии
30 июняМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 21:11
Он сам на это намекал, т.к однозначно выступил в защиту оппозиции во время беспорядков в Беларуси. А батька мужик суровый, он такие вещи не прощает.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:17
Эта шкура никому не нужна.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 19:11
Вы уверены что это действительно так?
isamsn
isamsn
вчера в 18:57, ред.
По большому счёту за ЦСКА он и не играл. Так, мимолётные выходы на несколько минут, оценить которые затруднительно. Зато Заболотный показал себя и свою низкую состоятельность в полной мере. И перспективы что-либо изменить в лучшую сторону у 32 летнего игрока куда меньше чем у 23 летнего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:50, ред.
Если Чалов уйдёт - то пригодился бы...
Достойная статистика в Израиле....

Хотя надо признать что Лига Леумит - название второго по силе, значимости и популярности дивизиона профессионального футбола Израиля....это не высшая лига....
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 17:03
Статистика не плохая кстати , он боится в РФ играть так как могут депортировать в Беларусь...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:34, ред.
Шкурин. Я забыл о нём.
Нужен ли он ЦСКА ? Федотову виднее..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 