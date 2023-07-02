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«Оренбург» не планирует продавать своих латиноамериканских игроков

вчера, 15:02

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказал позицию клуба по своим латиноамериканским игрокам.

Что касается наших латиноамериканцев, то в клуб обращений не было. Мы не планируем их продавать. Сейчас начались сборы, все работают, все довольны.

Напомним, в составе оренбуржцев в прошлом сезоне выступали следующие футболисты из Латинской Америки: защитник Матиас Перес (10 матчей, 1 голевая передача), полузащитник Лукас Вера (30 матчей, 2 гола и 7 голевых передач), полузащитник Сесар Флорентин (24 матча, 3 гола и 7 голевых передач), нападающий Брайан Мансилья (25 матчей, 5 голов и 7 голевых передач) и полузащитник Джимми Марин (26 матчей, 7 голов и 5 голевых передач).

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:11
фк "ОРЕНБУРГ" далеко не сильный клуб лиги. Лучше оставить ещё на сезон 2023 - 2024.
shlomo
shlomo
вчера в 16:01
Пусть остаются.... игру не портят. Денег на них много не заработаешь.
Ironigor
Ironigor ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:54
Если есть возможность то пожалуйста до 17:00
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:26, ред.
Хитрецы.......может и нам не надо???
mm97enph32qx
mm97enph32qx
вчера в 15:24, ред.
В наше время всё продаётся и всё покупается, кроме ЗДОРОВЬЯ и УМА, поэтому надо бы воздержаться от таких высказываний и заявлений. Если будет на них спрос и желание самих футболистов перейти в тот или иной клуб или чемпионат, то любой из перечисленных игроков может легко сменить прописку, тем более, что FIFA предоставляет им право в любой момент приостановить соглашение с нашими клубами.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 15:18
Добрый день. Начислим сегодня.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 15:10
Доброго времени суток Всем.
Я извиняюсь, но вы вчера пообещали скинуть начисления за "Народный обозреватель " . Нельзя ускорить этот процесс. Просто сегодня есть матчи для ставок, а денег не мая !)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:08
Можно продавать, но за дорого.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:06
Приняли решение,так тому и быть.
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