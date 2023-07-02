«Оренбург» не планирует продавать своих латиноамериканских игроков

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вчера, 15:02

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказал позицию клуба по своим латиноамериканским игрокам.

Что касается наших латиноамериканцев, то в клуб обращений не было. Мы не планируем их продавать. Сейчас начались сборы, все работают, все довольны.

Напомним, в составе оренбуржцев в прошлом сезоне выступали следующие футболисты из Латинской Америки: защитник (10 матчей, 1 голевая передача), полузащитник (30 матчей, 2 гола и 7 голевых передач), полузащитник (24 матча, 3 гола и 7 голевых передач), нападающий (25 матчей, 5 голов и 7 голевых передач) и полузащитник (26 матчей, 7 голов и 5 голевых передач).