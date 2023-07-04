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Маунт объявил, что покидает «Челси»

вчера, 22:41

Полузащитник Мэйсон Маунт в своих соцсетях объявил, что покидает «Челси».

Футболист, который является воспитанником «синих», поблагодарил фанатов за поддержку.

Маунт продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 09:42, ред.
Конечно Маунт ,наверное ничего не потеряет,в Челси наступил бардак,непонятно что творится!!!В Манчестере же,у него будут такие преимущества,как хорошая зп,игра в ЛЧ,возможно основа состава,потому что,Эриксон хороший игрок,вылаживается,всилу своих возможностей,помогает партнерам,как может,но его, ксожалению на весь матч не хватает,максимум минут на сорок,наверное для этого и преобретается Маунт!! Так же нужно помнить ,что в МЮ,в отличии от Челси,выбран четкий план развития,вектор,клуб постепено,и у верено идет вверх,клуб и тренер четко знают что им нужно,кого и куда им необходимо брать , кого,и как использовать!!!ну в кратце так!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 08:39
Я его вообще давно в составе Челси не видел. Да и в Челси на его позицию достаточно игроков
Romeo 777
Romeo 777 ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 06:40
Скажу так, что в нынешнем Челси был бы полезен, да и свой воспитанник.
Он больше игрок настроения, он может выдать супер матч, а потом 3-4 матча ничего не получаться. У него был конфликт с руководством в самом начале прошлого сезона, потом с Джеймсом продлили контракт на 6 лет с ЗП в 250к, Маунт тоже захотел такую ЗП, но ему максимум что предложили последнее предложение в 210 тыс., его отца это не устроило и пошли искать новый клуб, с желанным ЗП.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 06:31, ред.
Посмотрим какой футбол главный тренер хочет построить. Как АПЛЗ конечно бы не помешал
ballak144
ballak144 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 04:40
Я, честно говоря, мало игр смотрел, но считаю его интересным игроком, большая потеря для Челси?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 02:58, ред.
Нет у науки количественной - динамической величины, чтоб описать скорость деградации Боэли.

P.S. Ну а МЮ можно в принципе поздравить с прекрасным приобретением.
Маунт что в сборной, что в Челси всегда стабильно и качественно смотрелся. Да и по степени универсальности разноплановый игрок, - его в центре куда ни ставь, нигде он погоду не испортит.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 01:52
Своего домарощенного молодого и талантливого игрока ,так просто отдать в стан прямых конкурентов, вот такое у нас нынче руководство клуба.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 01:04
Что Вы понимаете под ликвидным игроком?
Romeo 777
Romeo 777 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:42
Как раз таки никто его и не пытался удержат, наоборот. Конфликт с новым руководством так и не смогли уладить, а предложенный контракт лишь на 1 год никто бы и не подписал, других покупают и продлевают с контрактами на 7-8 лет. Так скажем, сделали всё, чтобы он ушел. Обидку и публичную критику не забыл американец Боэлли.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:07
В Челси ещё из ликвидных игроков кто есть?
Скоро поливщиков травы начнут продавать))
протон
протон
вчера в 23:48
Ну вот Вам еще один персонаж. Стоимостью сколько? Тут меня только что упрекнули, что в Челси три стостава игроков. и что это недееспособные. Кстати, а куда уходят эти не дееспособные футболисты Челси? В топовые команды).
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:33
Силком держать безполезно,пусть уходит.
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