Маунт объявил, что покидает «Челси»

Полузащитник Мэйсон Маунт в своих соцсетях объявил, что покидает «Челси».
Футболист, который является воспитанником «синих», поблагодарил фанатов за поддержку.
Маунт продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник Мэйсон Маунт в своих соцсетях объявил, что покидает «Челси».
Футболист, который является воспитанником «синих», поблагодарил фанатов за поддержку.
Маунт продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед».
P.S. Ну а МЮ можно в принципе поздравить с прекрасным приобретением.
Маунт что в сборной, что в Челси всегда стабильно и качественно смотрелся. Да и по степени универсальности разноплановый игрок, - его в центре куда ни ставь, нигде он погоду не испортит.
P.S. Ну а МЮ можно в принципе поздравить с прекрасным приобретением.
Маунт что в сборной, что в Челси всегда стабильно и качественно смотрелся. Да и по степени универсальности разноплановый игрок, - его в центре куда ни ставь, нигде он погоду не испортит.