Денис Черышев перейдёт в команду из второго дивизиона Испании

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев вернётся в Испанию.
По данным источника, россиянин близок к переходу в «Леванте», который выступает в Сегунде.
Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.
Полузащитник «Венеции» Денис Черышев вернётся в Испанию.
По данным источника, россиянин близок к переходу в «Леванте», который выступает в Сегунде.
Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.
Уж лучше и в третьем дивизионе Испании
Уж лучше и в третьем дивизионе Испании
Леванте должен в новом сезоне в Ла Лигу выйти, если ничего не по плану не пойдёт, удачи! Жаль, что в этом сезоне не вышли
Леванте тоже Валенсия. Отличный вариант. Болельщики у Леванте тоже норм)
Леванте должен в новом сезоне в Ла Лигу выйти, если ничего не по плану не пойдёт, удачи! Жаль, что в этом сезоне не вышли
Леванте тоже Валенсия. Отличный вариант. Болельщики у Леванте тоже норм)