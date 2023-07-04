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Денис Черышев перейдёт в команду из второго дивизиона Испании

вчера, 18:22

Полузащитник «Венеции» Денис Черышев вернётся в Испанию.

По данным источника, россиянин близок к переходу в «Леванте», который выступает в Сегунде.

Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:51
Оно и понятно: Сегунда более притягательна для Черышева, чем РПЛ и тем более Первая лига. Человек всю карьеру в Испании. И оно ему надо в России играть?
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:15
Черышев уже не тянет уровень европейских чемпионатов, а все пытается пристроиться. Пора признаться, что уже давно не тот и возвращаться домой.
Джексон 8
Джексон 8 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:55
🤣🤣🤣
Уж лучше и в третьем дивизионе Испании
протон
протон
вчера в 21:44
lotsman я зафиксировал ваш комментарий, но он удален.
Сп62
Сп62 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:52
В Россию его калачом не заманишь.
adekvat
adekvat ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:44
Папа куда ни будь пристроил бы.
Dead Morose
Dead Morose ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 20:15
Он никогда в РПЛ и не играл, как он может вернуться.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:53
Хорошо, что не будет играть в России
Напрасный труд
Напрасный труд ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 19:26
Кому он нужен???
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:25
Вернулся бы уж в Россию!
112910415
112910415
вчера в 19:02
всё хорошее когда-то кончается ...
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:56
На родину отца возвращайся к самому лучшему тренеру....ЮРАН....
Vadik
Vadik
вчера в 18:43
Хочется пожелать Черышеву стабильной результативной игры! И чтобы без травм!!!!
протон
протон
вчера в 18:27
Основан в 1909 году. Старейший клуб,
Леванте должен в новом сезоне в Ла Лигу выйти, если ничего не по плану не пойдёт, удачи! Жаль, что в этом сезоне не вышли
Леванте тоже Валенсия. Отличный вариант. Болельщики у Леванте тоже норм)
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