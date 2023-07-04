Денис Черышев перейдёт в команду из второго дивизиона Испании

1688484126

вчера, 18:22

Полузащитник «Венеции» вернётся в Испанию.

По данным источника, россиянин близок к переходу в «Леванте», который выступает в Сегунде.

Контракт Черышева с «Венецией» рассчитан до лета 2024 года.