Мане может стать одноклубником Роналду

Нападающий «Баварии» Садио Мане имеет шансы перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Главный тренер команды «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард хочет пригласить игрока в свою команду. Помимо этого, футболиста в своем составе желает видеть и «Аль-Наср». Финансовая сторона вопроса не является проблемой для саудовских клубов. Многое зависит от желания сенегальца продолжить карьеру в этой стране, зарплата нападающего станет гораздо выше, если трансфер состоится.
Ранее стало известно, каких еще игроков может подписать «Аль-Иттифак».
Бавария может заработать +-50 млн за счет игрока, который не является неприкасаемым или системообразующим...
Саудиты получат еще одну звезду, который добавит Лиге еще большего внимания,т.к для многих мусульман арабского мира Мане и Салах это легенды!
Сам Мане будет зарабатывать в разы больше денег, это будет стимулом для него, т.к он занимается благотворительностью, и сможет реализовать еще большие проекты!
Бавария может заработать +-50 млн за счет игрока, который не является неприкасаемым или системообразующим...
Саудиты получат еще одну звезду, который добавит Лиге еще большего внимания,т.к для многих мусульман арабского мира Мане и Салах это легенды!
Сам Мане будет зарабатывать в разы больше денег, это будет стимулом для него, т.к он занимается благотворительностью, и сможет реализовать еще большие проекты!