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Мане может стать одноклубником Роналду

вчера, 16:17

Нападающий «Баварии» Садио Мане имеет шансы перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Главный тренер команды «Аль-Иттифак» Стивен Джеррард хочет пригласить игрока в свою команду. Помимо этого, футболиста в своем составе желает видеть и «Аль-Наср». Финансовая сторона вопроса не является проблемой для саудовских клубов. Многое зависит от желания сенегальца продолжить карьеру в этой стране, зарплата нападающего станет гораздо выше, если трансфер состоится.

Ранее стало известно, каких еще игроков может подписать «Аль-Иттифак».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:41, ред.
У меня вопрос сколько нападающих уже накопилось в «Аль-Наср» По моим расчётам уже 4 напов
Capral
Capral
вчера в 19:30
В чёрном списке Маттеуса из пяти человек, недостойных носить форму Баварии- присутствует и Мане...
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:07
Я думаю это было бы отличным вариантом для всех трех сторон и не важно какой клуб его подписал бы....
Бавария может заработать +-50 млн за счет игрока, который не является неприкасаемым или системообразующим...
Саудиты получат еще одну звезду, который добавит Лиге еще большего внимания,т.к для многих мусульман арабского мира Мане и Салах это легенды!
Сам Мане будет зарабатывать в разы больше денег, это будет стимулом для него, т.к он занимается благотворительностью, и сможет реализовать еще большие проекты!
Expert soccer
Expert soccer ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 19:06
да, Мане профи в этом деле.Если Мане играет так себе, то только лишь потому что лучше на данный момент играть не может.
112910415
112910415
вчера в 19:05
они хотят забрать всех
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:01
Сам Месси будет завидовать
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:59
Мане будет играть, а не доигрывать
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 17:57
Мане точно усилит игру
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:37
"Финансовая сторона вопроса не является проблемной..."
- Шоб нам так жилось!
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