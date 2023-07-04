Мане может стать одноклубником Роналду

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вчера, 16:17

Нападающий «Баварии» имеет шансы перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Главный тренер команды «Аль-Иттифак» хочет пригласить игрока в свою команду. Помимо этого, футболиста в своем составе желает видеть и «Аль-Наср». Финансовая сторона вопроса не является проблемой для саудовских клубов. Многое зависит от желания сенегальца продолжить карьеру в этой стране, зарплата нападающего станет гораздо выше, если трансфер состоится.

Ранее стало известно, каких еще игроков может подписать «Аль-Иттифак».