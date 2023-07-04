Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиВенгрия. Чемпионат I 2023/2024

Черчесов подтвердил, что «Ференцварош» интересовался Оздоевым

вчера, 17:10

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подтвердил, что его клуб интересовался полузащитником «Фатих Карагюмрюка» Магомедом Оздоевым.

Нас интересовал Оздоев, но тогда полузащита была укомплектована, а мы не можем брать игрока на позицию, где уже есть достаточно людей. Это потом из-за травм возникла вакансия плюс кого-то выкупили. К тому же у Магомеда действовал контракт с другим клубом. Словом, когда-то трансфер складывается, когда-то нет. Бывает, что футболист свободен, а у нас все занято — и наоборот. Желания с возможностями иногда не совпадают.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиДавиде Фраттези перейдёт в «Интер»
Сегодня, 16:37
Слухи«Арсенал» близок к подписанию защитника «Аякса» Тимбера
Сегодня, 16:02
СлухиЗащитник «Байера» близок к переходу в «Аталанту»
Сегодня, 15:34
«Челси» продолжает работу над трансфером Мойсеса Кайседо
Сегодня, 15:04
Слухи«РБ Лейпциг» сделал 4-е предложение по Лоису Опенде
Сегодня, 14:52
«Порту» хочет взять в аренду Андрея Сантоса
Сегодня, 13:41
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:15
Много сказал, как всегда..... и почти ни о чем.
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:32
За спрос денег не берут
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:18
Спросили - дорого, отказались.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 