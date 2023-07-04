Черчесов подтвердил, что «Ференцварош» интересовался Оздоевым

Главный тренер «Ференцвароша» подтвердил, что его клуб интересовался полузащитником «Фатих Карагюмрюка» .

Нас интересовал Оздоев, но тогда полузащита была укомплектована, а мы не можем брать игрока на позицию, где уже есть достаточно людей. Это потом из-за травм возникла вакансия плюс кого-то выкупили. К тому же у Магомеда действовал контракт с другим клубом. Словом, когда-то трансфер складывается, когда-то нет. Бывает, что футболист свободен, а у нас все занято — и наоборот. Желания с возможностями иногда не совпадают.