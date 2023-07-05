ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ»

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вчера, 16:26

Игрок ЦСКА может продолжить карьеру в Турции. Московский клуб готов отпустить 25-летнего казаха в «Бешикташ» за 7 миллионов евро. Ранее турецкий клуб отправлял ЦСКА официальный запрос о покупке Зайнутдинова за 5 миллионов евро.

Сообщается, что клуб обещал не препятствовать трансферу своего игрока при хорошем предложении из-за границы.

В минувшем сезоне Зайнутдинов сыграл 27 игр, забил 1 мяч и отдал 3 голевых передачи.