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ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ»

вчера, 16:26

Игрок ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в Турции. Московский клуб готов отпустить 25-летнего казаха в «Бешикташ» за 7 миллионов евро. Ранее турецкий клуб отправлял ЦСКА официальный запрос о покупке Зайнутдинова за 5 миллионов евро.

Сообщается, что клуб обещал не препятствовать трансферу своего игрока при хорошем предложении из-за границы.

В минувшем сезоне Зайнутдинов сыграл 27 игр, забил 1 мяч и отдал 3 голевых передачи.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
сегодня в 00:00
У Пиняева и Захаряна и Сперцяна тоже талант виден, а они до сх пор в РПЛ и без особых перспектив ухода в топ-5. Времена меняются. Три года назад Шомуродов с помпой уехал в серию А. Талант бы, забивал много и где он сейчас? На лавке. Практически между лавной и полем Миранчук, тоже не без таланта. Есть истина уважаемый. Талант - это на 90% труд. Видимо трудолюбия у многих не хватает.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 23:54
Вопрос о цене вообще неактуален, т.к. идет предварительный анализ. А если в цене не сойдутся, что более чем вероятно, значит вопрос цены вообще останется открытым. А может и Греция возникнет, хотя остроты в его продаже нет совсем.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:47
Это как раз о многом говорит. Талантов забирают клубы из топ-чемпионатов и при этом неважно где ты играешь, в Уфе, Жилине или Словане и т.д. и т.п.. У Зинченко в 18 лет виден был большой потенциал. А у казаха нет. Поэтому хохол в АПЛ, а этот до сих пор в РПЛ и особо никому не нужен из топ пяти.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:39
Очень странно вообще Бельгию приплетать, даже навскидку.
Интерес из Италии??? А где официальные предложения??? Насколько помню там упоминалось Торино, которое не готово платить 15 млн. за Влашича, который внёс весомый вклад в результаты команды. А сколько они тогда готовы предложить за казаха, которого нельзя оценить в еврокубках, который варится в собственном соку в РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 23:35
Скауты следят за всеми с 12 лет, как за Пиняевым, который дважды в МЮ на стажировке был. Это ни о чем не говорит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 23:33
Не надо все воспринимать буквально. Я назвал Италию и Бельгии. навскидку для примера. Хотя из Италии и был интерес. В настоящий момент реальную цену игроков из РПЛ не знает никто. Только предполагают и я тоже.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:03, ред.
А за Зинченко скауты европейских клубов следили со всяких соплячих сборных Украины.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:57
Во-первых: а кто в Бельгии за него может дать сумму больше чем клуб из Турции, а также зарплату? Он для того же Генка, к примеру, не является уже игроком которого можно раскрыть и впарить за тем подороже.
Во-вторых: кому в Италии он нужен? Если кому то и понадобится, то это будет клуб из низа турнирной таблицы или те, кто вышел из Серии Б. Эти клубы как раз и заплатят примерно эту же цену. Большего они не могут дать.
И в третьих: на каком мундиале или ЕВРО играла сборная Казахстана? Люксембург также постоянно участвует в отборочных соревнованиях и толку то.

PS. Трансфермаркт никогда не был каталогом с реальными ценниками тамошних лотов.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 22:48
Там совсем другие перспективы. Поэтому он игрок выступающий в АПЛ. А казах до сих в слабом РПЛ и никому не нужен. Это зенитушке можете впаривать его за более существенные суммы. Для клубов из Европы он средний игрок, которых, как грязи. То что он для вас ценный игрок, это никак не влияет на его трансферную стоимость для клубов из Турции и т.д. и т.п.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 22:16
А ты, уважаемый вникни в смысл моего текста. Мы не знаем сколько за него дали бы, например в Италии, или Бельгии,. ЕСЛИ бы была возможность туда уехать. Поэтому цена зависит о покупателя. И я высказал свое предположение, что он стоит больше 6 с учетом того, что игрок сб. Казахстана, которая регулярно играет в Европе. Вот и все. И моя реплика, которая тебе не понравилась ( стоит столько, сколько за него дают) относится к прейскуранту Трансмаркета, который ничего общего с реальными ценами, т.е. со спросом не имеет Так что ты успокойся.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 22:02
Для тебя не стоят, для других стоят , можешь не отвечать,странно что ты забыл в ветке слабого рпл, а для нас он ценный игрок, ну не играет он по нефутбольным причинам, да и твои доводы глупые, уфа тоже нигде не играла но продала Зинченко в мс
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 21:52
Все эти доводы ничего не стоят. Он нигде больше не играет на клубном уровне, кроме слабого РПЛ.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Catenaccio_86 (раскрыть)
вчера в 21:34
я и так объяснил почему, да еще и с новым тюркским лимитом тем более
Сп62
Сп62
вчера в 20:57
Игрок не из ведущих. Чего ж не отпустить.
isamsn
isamsn
вчера в 20:15
Можно согласится с предложеннием, но включить опцию 15% с перепродажи.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
А чего своей любимой фразы не придерживаешься, что игрок стоит столько, сколько за него дадут? Или как дело касается игроков ЦСКА, то там всегда цена должна быть выше.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 19:39
С чего ты взял, что он стоит больше??? Где мерило??? Слабый РПЛ??? Нет еврокубков. Нет серьёзных достижений в сборной, Казахстан не играл в основной части ЕВРО или ЧМ.
lotsman
lotsman
вчера в 18:15
Ну ЦСКА особо ничего не потеряет от перехода казаха к туркам.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:06
Я думаю, что всё будет завесить от выбора самого Бахти. ЗП у турок будет явно ниже, чем в ЦСКА. Согласится, выбор его. Будь здрав Дружище.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:34
Он, конечно, стоит больше, но сейчас такие времена, что реально кроме Турции никуда не уедешь. Примеры Захаряна, Кузяева и др. подтверждают это. Так что выбор невелик, либо Турция, либо никуда.
drug01
drug01
вчера в 17:24
Надо отпускать на эти деньги можно сделать замену
RamonCSKA
RamonCSKA ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 17:03
Он больше стоит, универсал хорошего уровня, он и на флангах обороны и в центре даже отлично играл в защите, хотя не те габариты и на любой позиции в центре поля
Фактически универсальный солдат
Scorp689
Scorp689
вчера в 16:32
Отпускайте, пока деньги дают... Свои не хуже, пускай играют....
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:27
Думаю, что на 6 лямах сторгуются... он больше и не стоит. Так что жадничать не нужно.
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