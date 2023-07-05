ЦСКА готов отпустить Зайнутдинова в «Бешикташ»

Игрок ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в Турции. Московский клуб готов отпустить 25-летнего казаха в «Бешикташ» за 7 миллионов евро. Ранее турецкий клуб отправлял ЦСКА официальный запрос о покупке Зайнутдинова за 5 миллионов евро.
Сообщается, что клуб обещал не препятствовать трансферу своего игрока при хорошем предложении из-за границы.
В минувшем сезоне Зайнутдинов сыграл 27 игр, забил 1 мяч и отдал 3 голевых передачи.
Интерес из Италии??? А где официальные предложения??? Насколько помню там упоминалось Торино, которое не готово платить 15 млн. за Влашича, который внёс весомый вклад в результаты команды. А сколько они тогда готовы предложить за казаха, которого нельзя оценить в еврокубках, который варится в собственном соку в РПЛ.
Интерес из Италии??? А где официальные предложения??? Насколько помню там упоминалось Торино, которое не готово платить 15 млн. за Влашича, который внёс весомый вклад в результаты команды. А сколько они тогда готовы предложить за казаха, которого нельзя оценить в еврокубках, который варится в собственном соку в РПЛ.
Во-вторых: кому в Италии он нужен? Если кому то и понадобится, то это будет клуб из низа турнирной таблицы или те, кто вышел из Серии Б. Эти клубы как раз и заплатят примерно эту же цену. Большего они не могут дать.
И в третьих: на каком мундиале или ЕВРО играла сборная Казахстана? Люксембург также постоянно участвует в отборочных соревнованиях и толку то.
PS. Трансфермаркт никогда не был каталогом с реальными ценниками тамошних лотов.
Во-вторых: кому в Италии он нужен? Если кому то и понадобится, то это будет клуб из низа турнирной таблицы или те, кто вышел из Серии Б. Эти клубы как раз и заплатят примерно эту же цену. Большего они не могут дать.
И в третьих: на каком мундиале или ЕВРО играла сборная Казахстана? Люксембург также постоянно участвует в отборочных соревнованиях и толку то.
PS. Трансфермаркт никогда не был каталогом с реальными ценниками тамошних лотов.
Фактически универсальный солдат
Фактически универсальный солдат