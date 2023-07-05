«Урал» хочет подписать защитника «Санта-Клары» Итало

«Урал» ведёт переговоры о приобретении бразильского защитника «Санта-Клары» Итало. О трансфере объявят после того, как 21-летний игрок пройдёт медицинское обследование.
Итало провёл 14 матчей за «Санта-Клару» во всех турнирах.
«Урал» ведёт переговоры о приобретении бразильского защитника «Санта-Клары» Итало. О трансфере объявят после того, как 21-летний игрок пройдёт медицинское обследование.
Итало провёл 14 матчей за «Санта-Клару» во всех турнирах.
Итало из «Санта-Клары» в «Урале».
Итало из «Санта-Клары» в «Урале».