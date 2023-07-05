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«Урал» хочет подписать защитника «Санта-Клары» Итало

вчера, 16:09

«Урал» ведёт переговоры о приобретении бразильского защитника «Санта-Клары» Итало. О трансфере объявят после того, как 21-летний игрок пройдёт медицинское обследование.

Итало провёл 14 матчей за «Санта-Клару» во всех турнирах.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:14
Кто то новые скороговорки придумывает
Итало из «Санта-Клары» в «Урале».
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 16:23
Я смотрю бразилы уже плотно протоптали себе дорогу в Россию....
Гость
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