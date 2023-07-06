«Динамо» объявило о возвращении Бальбуэны

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вчера, 18:17

Защитник присоединился к «Динамо» в Москве, куда прилетел в четверг.

Сегодня 31-летний футболист прошёл медобследование и сдал тесты на базе клуба. С пятницы игрок начнёт тренировки.

Летом 2022 года Бальбуэна приостановил контракт с «бело-голубыми». В прошлом сезоне парагваец выступал за «Коринтианс», проведя за команду 31 матч и забив 4 гола.