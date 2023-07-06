«Динамо» объявило о возвращении Бальбуэны

Защитник Фабиан Бальбуэна присоединился к «Динамо» в Москве, куда прилетел в четверг.
Сегодня 31-летний футболист прошёл медобследование и сдал тесты на базе клуба. С пятницы игрок начнёт тренировки.
Летом 2022 года Бальбуэна приостановил контракт с «бело-голубыми». В прошлом сезоне парагваец выступал за «Коринтианс», проведя за команду 31 матч и забив 4 гола.
Скажу Вам честно, в наших реалиях, возвращение Бальбуэна- это событие. С учетом того кошмара, что творился у нас в обороне в прошлом сезоне, надежды на улучшение игры в защите, у меня, лично- точно присутствуют. Очень хочу надеяться, что теперь, в защите будет поспокойнее. Конечно, 100% гарантии нет, что всё сложится идеально, но определенная успокоенность -присутствует. Дай БОГ не ошибиться!!!
Скажу Вам честно, в наших реалиях, возвращение Бальбуэна- это событие. С учетом того кошмара, что творился у нас в обороне в прошлом сезоне, надежды на улучшение игры в защите, у меня, лично- точно присутствуют. Очень хочу надеяться, что теперь, в защите будет поспокойнее. Конечно, 100% гарантии нет, что всё сложится идеально, но определенная успокоенность -присутствует. Дай БОГ не ошибиться!!!