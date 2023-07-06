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«Динамо» объявило о возвращении Бальбуэны

вчера, 18:17

Защитник Фабиан Бальбуэна присоединился к «Динамо» в Москве, куда прилетел в четверг.

Сегодня 31-летний футболист прошёл медобследование и сдал тесты на базе клуба. С пятницы игрок начнёт тренировки.

Летом 2022 года Бальбуэна приостановил контракт с «бело-голубыми». В прошлом сезоне парагваец выступал за «Коринтианс», проведя за команду 31 матч и забив 4 гола.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Лёгкая дверь (раскрыть)
сегодня в 10:38, ред.
Добрый день!
Сейчас не существует спортивных принципов. Думаю, никто особо эту тему затрагивать не будет. Главное- его игра. Его задача- стабилизировать игру в защите.
Не могу вас вспомнить. Мы раньше встречались?
Лёгкая дверь
Лёгкая дверь ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:14
Приветствую!
Возвращение, наверное, это хорошо, но после его побега с базы будет ли к нему должное отношение со стороны команды и, тем более, трибун?
KTS16
KTS16
сегодня в 07:08
,, А как жк принцыпы? 🙃
karnager
karnager
сегодня в 02:20
Бульбулятор вызывали?)) А пришел Бальбуэна
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:31
И никогда не забудет!!!
Ваня, и что мы выиграли с тем составом, что у нас был? Ничего!!! А ведь состав был великолепный!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:08
Отвечу словами спартаковского болельщика, адресованными другому нашему легионеру: "Кто видел, тот помнит."
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:03
Ваня, в любом случае, вспомни, как Вальбуэна старался и как выкладывался в каждой игре- не в пример нынешнему Фомину.

Ну а его Благородный Жест, вообще заслуживает особого Уважения!!! Я про 2016-й, когда кобелев разогнал всех легов и отказался от Вальбуэна, хотя, француз предлагал свои услуги, незадорого, понимая, что команда собранная из молодых игроков не потянет весь сезон. А какой технарь был!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:55
Доброго Здоровья Виктор!
Однозначно, хоть и пенсионер уже по футбольным меркам, но в тросточке не нуждается.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:50
Привет, Ваня!
В любом случае- получше Фомина сыграл бы!!!
stanichnik
stanichnik ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Доброго Здоровья Храневец!
Он сейчас свободный агент. И хоть ему через год сорок лет, думаю на пол-часа его вполне хватит в каждом матче, и за это время с его участием можно держать соперника в постоянном напряге.
Capral
Capral ответ Храневец (раскрыть)
вчера в 21:17
А еще лучше- оба!!!
Храневец
Храневец
вчера в 21:15
Лучше бы вернулся Вальбуэна !!!!!!!
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:44
Спасибо!!! Да, пожалуй, можно было одним постом изложить.
Еще раз- спасибо!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:43
Динамовская зарплата всё же его применила.
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:36
Рад за Вас 👍 просто растянули новость)...
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:33, ред.
Здравствуйте, Уважаемый!
Скажу Вам честно, в наших реалиях, возвращение Бальбуэна- это событие. С учетом того кошмара, что творился у нас в обороне в прошлом сезоне, надежды на улучшение игры в защите, у меня, лично- точно присутствуют. Очень хочу надеяться, что теперь, в защите будет поспокойнее. Конечно, 100% гарантии нет, что всё сложится идеально, но определенная успокоенность -присутствует. Дай БОГ не ошибиться!!!
Futurista
Futurista
вчера в 18:35
Столько постов об этом, как будто 10 Бальбуэнов вернулось...
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