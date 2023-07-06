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Стали известны условия контракта Марио Фернандеса с «Зенитом»

вчера, 12:06

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдет в «Зенит».

По данным источника, футболист согласовал контракт с чемпионами России на 2 года с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон.

ЦСКА предлагал Марио Фернандесу 1,5 млн евро в год.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 01:58
Дед перед Зенитом наверное извиниться следует!
Вы Зенит обвинили в том, что они не делали.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 01:54
Дед за ЦСКА ответ Байкал-38 (раскрыть)
Вы НЕ ПРАВЫ.
Контракт ПРИОСТАНОВЛЕН.( Не расторгнут).


Дед уже в ЦСКА официально признали, что контракт давно уже расторгнут, просто решили умолчать.

Я же говорил, что ваше руководство вас кинуло, обманули, ввели в заблуждение... выбирайте сами формулировку.
Все вопросы к руководству ЦСКА, а я в итоге прав оказался!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 15:17
Марио Фернандес выкупил свой контракт за 380 тысяч евро. Эту сумму он получит от "Зенита" в качестве подъемных.

Кирилл Брейдо, занимающий должность директора по коммуникациям московского ЦСКА, сообщил в официальном телеграм-канале «Брейдо / И после» ситуацию, связанную с переходом Марио Фернандеса в «Зенит».
«Ну что же. Теперь всё встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение».

Вот в принципе и доказательство, что с ЦСКА у Марио нет никакого на данный момент контракта. В ЦСКА просто разводят руки от бессилия.


А вот теперь к вашим словам.
Как Интер может требовать с ЦСКА 300 с лишним млн. евро за разрыв контракта, какого контракта?
Да и вы с суммой не ошиблись? Он что самый дорогой игрок мира за всю его историю?
Давайте ещё раз разберёмся.
ЦСКА отдаёт Марио в аренду в Интер, тот потом разрывает, "что разрывает" контракт или арендное соглашение?
Если арендное соглашение, то зачем Марио платил Интеру неустойку? Это должен был сделать ЦСКА, а потом удержать деньги с Марио как с игрока клуба.
А Марио рвёт контракт и платит неустойку за себя, значит у него был полноценный контракт только с Интером.

По поводу требований Интера с ЦСКА.
ЦСКА захотел выкупить Марио у Интера, но те загадали сумму размером в € 366 тыс.
То есть это был бы обычный трансфер.

Получается Марио расторг контракт с ЦСКА и полноценно перешёл в Интер, возможно были договорённости о первичном выкупе (право первой ночи), но ЦСКА не захотел покупать Марио за такую сумму.

Так, что повторюсь, все вопросы к руководству ЦСКА.
Зачем они вас обманывали?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:58
Элементарно Ватсон !
По безграмотности адвокатов Марио в контракте с Интером (Б) должен бы играть до конца текущего футбольного сезона ( в Бразилии он кончается в декабре)
В России сезон закончился в июне. Контракт с Интером Марио разорвал, выплатив неустойку. Интер требует уже с ЦСКА 300 с лишним млн. евро за разрыв контракта, на что естественно руководство ЦСКА не согласно. Зенит очевидно выплатит Интеру требуемую сумму. Марио не против.
Вопросы есть ?
makkie
makkie ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 14:58
А почему он тогда на контракте с цска хочет перейти в Зенит? Что-то не сходится.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:43
Тогда объясните почему Марио подписывает контракт с Зенитом, а ЦСКА молчит?
Если у него контракт с ЦСКА, то он не имеет право ни с кем вести переговоры.
Да игрок может даже подписать контракт с другой командой за пол года до истечения действующего. Марио в 2021 году продлил с ЦСКА контракт до конца сезона 2023/2024, то есть ещё как минимум год.
Так получается если он подпишет контракт с Зенитом, а ЦСКА промолчит, то значит всё таки контракт был расторгнут.
Вас обманывает своё же руководство, а вы слепо верите им, да ещё других обвиняете в непорядочности.

Все вопросы к руководству ЦСКА!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:42
Вот такая она любовь непостоянная). Сбежала "Дюймовочка" от крота пока тот на счетах все считал)).
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 14:37
    ВаняLOVE
    ВаняLOVE ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 14:36
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE ответ makkie (раскрыть)
      вчера в 14:34
      У него контракт ПРИОСТАНОВЛЕН, а не разорван.
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 14:33
      Нехорошо жд эксперту писать неправду. Контракт не разорван, а приостановлен. В настоящий момент до июня 24 года. Ты и про Локо слухи распространяешь:
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 14:33
      Вы НЕ ПРАВЫ.
      Контракт ПРИОСТАНОВЛЕН.( Не расторгнут).
      ВаняLOVE
      ВаняLOVE ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      вчера в 14:31
      Ты просто не в теме. Когда трансфер Фернандеса был возможен( не в Зенит), то он категорически отказался. Он тогда был холостой, по натуре домосед, очень набожный и не захотел менять привычную атмосферу. Потом женился, родился ребенок , сейчас ждут второго, уехал к жене, а сейчас чисто финансовый интерес у него, Семья, дети. Как говорят Понять и простить
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      вчера в 14:16
      прошла любовь,завяли помидоры......мягко сказано некрасиво Фернандес поступает
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 14:10
      У Марио Фернандеса нет контракта с ЦСКА, он был расторгнут летом 2022 года.
      Вас просто обманывает своё же руководство, вводит вас в заблуждения.

      Получается, что Зенит поступает так же как с Семаком и Жирковым и не нарушал "джентльменского соглашения".


      Так, что вам в пору предъяву кидать руководству ЦСКА и говорить что это их не красит.
      makkie
      makkie ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
      вчера в 14:08
      А что нарушено то?
      Цска расторг контракт с Фернандесом. Зенит берёт русского бразильца свободным агентом.
      makkie
      makkie
      вчера в 14:05, ред.
      Очень любопытно.

      – в 2021 году Марио заявляет на всю страну, что будет играть в России только за один клуб (цска), и что не перейдёт ни в Спартак, ни в Зенит

      – затем "приостанавливает" контракт с цска и уезжает в Бразилию (якобы из-за семьи)

      – Бабаев и цска заверяют, что клуб пошёл навстречу Фернандесу и контракт приостановлен

      – сегодня бразильский журналист сообщает, что Марио разорвал контракт с цска перед переходом в «Интернасьонал»

      – и действительно, с цска требовали 365 тыс евро за возвращение Фернандеса обратно (что намекает о том, что приостановка контракта – это неправда)

      – теперь Фернандес переходит в Зенит.

      Получается, Бабаев наврал болельщикам цска? Гинер тоже был в курсе, что контракт расторгнут, и промолчал. А теперь выясняется, что Марио не сдержал слово и подставил руководство цска. Очень любопытно и говорит о многом ☝️
      Дед за ЦСКА
      Дед за ЦСКА
      вчера в 14:02
      О времена, о нравы !
      Между Миллером и Гинером существовало многолетнее не гласное джентльменское соглашение не переманивать игроков имеющих контракты в клубах. Контракты Жиркова и Семака были выкуплены не у ЦСКА, а у зарубежных клубов и естественно под это соглашения не попадали. Случай с Марио это первое нарушение этого соглашения, что НЕ КРАСИТ Зенит,
      Пусть это будет первым и последним случаем,
      lotsman
      lotsman
      вчера в 14:01
      А в Зените знают об этом? По данным источника. А кто источник?
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ Александр V (раскрыть)
      вчера в 13:59
      Миллер ещё денег напечатает,на другого,так что трагедии и удара по финансам нет.Всего один оборот резьбы запорного устройства газовой магистрали -и дело в кармане. А ВДРУГ? Он же давно мечтал о Марио.
      Напрасный труд
      Напрасный труд ответ Байкал-38 (раскрыть)
      вчера в 13:57
      Я "девственности" в этой области лишился вместе с закрытием проекта СССР.Капитализм в любой форме означает власть денег,вот и всё.Далее доход делят только в парадигме собственной безопасности и благополучия.А все эти корпоративные бредни с присягами чему-то иному,нежели своя страна и государство,есть явление искусственное.
      Рыжик-Мурыжик
      Рыжик-Мурыжик ответ Александр V (раскрыть)
      вчера в 13:50
      Больше вопросов, чем ответов. Свалился как снег на голову в июле))) Позиция то и без него закрыта. Зачем его берут-непонятно.
      Байкал-38
      Байкал-38 ответ Напрасный труд (раскрыть)
      вчера в 13:49
      Тут не важно как он будет играть, тут сам факт перехода армейской легенды в стан заклятого врага.
      Тем более после отъезда Марио была только одна причина для армейской души это личные причины, дела семейные. Якобы он уехал из-за жены и ребёнка, поэтому и не возвращался.
      Спроси любого армейца почему Марио не возвращается в ЦСКА, все как один ответят что из-за жены и ребёнка.
      Байкал-38
      Байкал-38
      вчера в 13:37
      Если эта инфа станет былью, то очень хотелось бы послушать армейцев, которые утверждали, что Марио не играет за ЦСКА только по личным причинам (жены с ребёнком).
      Представляете если Марио с женой и ребёнком приедут жить в Питер?
      Это будет нокаут для всего армейского сообщества!!!

      Ну, а сейчас ждём или подтверждения или опровержения сего факта.
      Александр V
      Александр V
      вчера в 13:31
      Непонятный трансфер. Нужен "дядька" в центр обороны, и срочно срочнейше кипер - так как в рамке абсолютная дыра. А по позиции Марио проблем особых не было. И еще большой вопрос в какой игровой форме сам Фернандес, заиграет ли он вообще ?
      Garrincha58
      Garrincha58
      вчера в 13:24
      опять выдумали межсезонную байку, а вы ведётесь
      FenixSL
      FenixSL ответ Hoahin (раскрыть)
      вчера в 13:18
      и не будет наблюдаться)
      кормят фанатов второсортным футболом за дорого
      Hoahin
      Hoahin ответ FenixSL (раскрыть)
      вчера в 13:17
      У Шахтера грамотное спортивное руководство было, которое этих бразильцев брало за бесценок и продавало затем втридорога, у Зенита пока таких успехов не наблюдается
      FenixSL
      FenixSL ответ Hoahin (раскрыть)
      вчера в 13:14
      да
      при том тот же Шахтер который годами закупается бразильцами всегда играл хорошо, а продавал еще лучше, при чем в топ клубы
      Мaлик
      Мaлик
      вчера в 12:57
      Вот это поворот. Похоже, защитник договорился с Зенитом.... да уж, скажи мне это пару лет назад что такое может случиться в жизнь бы не поверил.
      Гость
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