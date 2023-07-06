Стали известны условия контракта Марио Фернандеса с «Зенитом»

Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдет в «Зенит».
По данным источника, футболист согласовал контракт с чемпионами России на 2 года с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон.
ЦСКА предлагал Марио Фернандесу 1,5 млн евро в год.
Бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес перейдет в «Зенит».
По данным источника, футболист согласовал контракт с чемпионами России на 2 года с зарплатой в 2,5 млн евро за сезон.
ЦСКА предлагал Марио Фернандесу 1,5 млн евро в год.
Тем более после отъезда Марио была только одна причина для армейской души это личные причины, дела семейные. Якобы он уехал из-за жены и ребёнка, поэтому и не возвращался.
Спроси любого армейца почему Марио не возвращается в ЦСКА, все как один ответят что из-за жены и ребёнка.
Тем более после отъезда Марио была только одна причина для армейской души это личные причины, дела семейные. Якобы он уехал из-за жены и ребёнка, поэтому и не возвращался.
Спроси любого армейца почему Марио не возвращается в ЦСКА, все как один ответят что из-за жены и ребёнка.
Если у него контракт с ЦСКА, то он не имеет право ни с кем вести переговоры.
Да игрок может даже подписать контракт с другой командой за пол года до истечения действующего. Марио в 2021 году продлил с ЦСКА контракт до конца сезона 2023/2024, то есть ещё как минимум год.
Так получается если он подпишет контракт с Зенитом, а ЦСКА промолчит, то значит всё таки контракт был расторгнут.
Вас обманывает своё же руководство, а вы слепо верите им, да ещё других обвиняете в непорядочности.
Все вопросы к руководству ЦСКА!!!
Если у него контракт с ЦСКА, то он не имеет право ни с кем вести переговоры.
Да игрок может даже подписать контракт с другой командой за пол года до истечения действующего. Марио в 2021 году продлил с ЦСКА контракт до конца сезона 2023/2024, то есть ещё как минимум год.
Так получается если он подпишет контракт с Зенитом, а ЦСКА промолчит, то значит всё таки контракт был расторгнут.
Вас обманывает своё же руководство, а вы слепо верите им, да ещё других обвиняете в непорядочности.
Все вопросы к руководству ЦСКА!!!