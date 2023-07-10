Полузащитник «Динамо» Шиманьски близок к переходу в «Фенербахче»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски продолжит карьеру в Турции.
По данным источника, поляк близок к переходу в «Фенербахче». Условия сделки уже согласованы.
Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски продолжит карьеру в Турции.
По данным источника, поляк близок к переходу в «Фенербахче». Условия сделки уже согласованы.
Динамо продаёт своего лучшего игрока сезона 21-22 Шиманьски не от хорошей жизни и не в целях коммерческой выгоды, а из-за давления польских футбольных функционеров на футболиста, ставя его перед выбором или Динамо или национальная сборная. Прошлый сезон он провёл в аренде в Голландии, где успешно проявил себя, выступая за Фейеноорд и став там чемпионом страны. Сейчас, если его купят турки, а за ним кроме Фенербахче ещё охотится и Галатасарай, при чем готовы отвалить по разным источникам от восьми до двенадцати миллионов евро, это будет первая высокодоходная сделка динамовцев от продажи игрока со времён перехода Данни в Питер.
Динамо продаёт своего лучшего игрока сезона 21-22 Шиманьски не от хорошей жизни и не в целях коммерческой выгоды, а из-за давления польских футбольных функционеров на футболиста, ставя его перед выбором или Динамо или национальная сборная. Прошлый сезон он провёл в аренде в Голландии, где успешно проявил себя, выступая за Фейеноорд и став там чемпионом страны. Сейчас, если его купят турки, а за ним кроме Фенербахче ещё охотится и Галатасарай, при чем готовы отвалить по разным источникам от восьми до двенадцати миллионов евро, это будет первая высокодоходная сделка динамовцев от продажи игрока со времён перехода Данни в Питер.