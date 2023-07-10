Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Полузащитник «Динамо» Шиманьски близок к переходу в «Фенербахче»

Сортировать
Все комментарии
Храневец
Храневец ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:40
Уважаемый , какие финансы ??????? РФ теперь как прокаженная ,особенно для пшеков .Шиме путь в сборную закрыт если будет играть в России .Про игру в еврокубках стоит забыть всем нам и надолго ! Остаются деньги , но видать они для Шимы они не главное ,парню надо расти .Спасибо Шима удачи в дальнейшем !!!!!
Capral
Capral
вчера в 18:13
Ну и, кому-то это надо? Переходит, ну на здоровье. Сколько еще надо давать информации про беглого поляка? Спасибо за годы проведенные в ДИНАМО и досвидания.
Меня, к примеру- больше волнует состояние наших трансферов, кого мы подписываем, кто к нам идет. Я уверен, что поляк и не вспоминает про ДИНАМО...
Vadik
Vadik
вчера в 17:56
Хорошо динамики подзаработают!
stanichnik
stanichnik ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 16:47
Доброго Здорjвья shlomo!
Динамо продаёт своего лучшего игрока сезона 21-22 Шиманьски не от хорошей жизни и не в целях коммерческой выгоды, а из-за давления польских футбольных функционеров на футболиста, ставя его перед выбором или Динамо или национальная сборная. Прошлый сезон он провёл в аренде в Голландии, где успешно проявил себя, выступая за Фейеноорд и став там чемпионом страны. Сейчас, если его купят турки, а за ним кроме Фенербахче ещё охотится и Галатасарай, при чем готовы отвалить по разным источникам от восьми до двенадцати миллионов евро, это будет первая высокодоходная сделка динамовцев от продажи игрока со времён перехода Данни в Питер.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:08, ред.
С турками полная уверенность о переходе приходит только после подписания.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:07
Нафига его продают.... вроде игру в Динамиков не портил. Может с финансами совсем туго.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 